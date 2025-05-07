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日防長倡單一戰區 日退役陸將：強化應對中國威脅

2025/5/7 16:51（5/7 17:06 更新）
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日本陸上自衛隊退役將領小川清史7日以「最近的日本安全保障政策」為題，透過視訊方式演講。中央社記者吳書緯攝 114年5月7日
日本陸上自衛隊退役將領小川清史7日以「最近的日本安全保障政策」為題，透過視訊方式演講。中央社記者吳書緯攝 114年5月7日
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（中央社記者吳書緯新北7日電）日本防衛大臣中谷元3月與美國國防部長赫格塞斯會談時，提出「單一戰區」構想。日本陸上自衛隊退役將領小川清史今天表示，納入美、韓、澳、菲、日的單一戰區構想，其核心將會是台灣，並防止台灣被中國攻佔。

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲今天邀請2017年以陸將（3星）階級退役，目前為日本安全保障戰略研究所上席研究員的小川清史以「最近的日本安全保障政策」為題，透過視訊方式以英語演講，並在淡大校內進行轉播。

小川清史表示，中谷元3月30日與赫格塞斯（Pete Hegseth）在日本東京防衛省會面時，提出「單一戰區」（One Theater）構想，將印太區域的美國、日本、澳洲、南韓、菲律賓等國納入，戰區範圍涵蓋朝鮮半島、東海、台海、南海、菲律賓海周邊，加強對中國的防禦，但由於這個構想略為敏感，所以細節尚未公開。

小川清史指出，單一戰區的核心將會是台灣與周邊海空域，防止台灣被中國攻佔，「我知道阻止中國入侵相當困難，但我認為我們可以阻止」，中國於去年發動的「聯合利劍-2024」軍演，揭露可能的攻台想定，當中國奪取台灣的海、空優之後，將透過兩棲突擊艦與空降作戰等方式，對台灣中部進行登陸作戰，朝向國軍第五作戰區的位置主攻。

小川清史表示，中國人民解放軍登陸台灣中部後，將兵分兩路進攻，一路北上奪取首都台北，另外一路則是主攻台灣南部，目標奪下左營與高雄港，並趕在外國勢力介入前，控制台灣。

對於台灣、日本對中國可能侵台所做出的應對，小川清史觀察，台灣的防衛政策有所改變，開始強調縱深防禦，拉長進行防禦抵抗的時間，日本也開始加強日本西南諸島的兵力，而美國與日本在去年2月進行的「利刃」（Keen Edge）聯合演習就是想定中國侵台，並以飛彈攻擊駐日美軍基地，以及攻擊日本與那國島，而日本自衛隊偕同美軍對解放軍進行反擊，並且支援台灣。

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至於國軍陸軍部隊可以加強的層面，小川清史表示，台灣的陸軍不能再像過往一樣採取「沒有針對性」的建軍方式，應以強化戰甲車等重型武力的方式，建立抵抗力量並爭取時間，使美軍和日本自衛隊有機會前來台灣馳援。

小川清史表示，一般來說，攻擊方需要超越防守方的3倍戰力才得以成功進行登陸作戰，但目前中國軍力僅略勝台灣、日本以及美軍在印太地區兵力的加總，因此「我認為中國很難在短時間內發動攻擊」，但中國的核彈頭數量估計在2034年就會超越美國，雖然各界關注當前中國威脅，但中國領導人習近平僅注重權力而非經濟議題，因此各國也要開始為下一階段可能的危險，做好準備。（編輯：謝佳珍）1140507

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淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲7日主持日本陸上自衛隊退役將領小川清史視訊演講。中央社記者吳書緯攝 114年5月7日
淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲7日主持日本陸上自衛隊退役將領小川清史視訊演講。中央社記者吳書緯攝 114年5月7日
小川清史
淡大邀日退役陸將演講 主講日本安保政策
中谷元
應對中國與北韓 日本2025財年防衛開支估占GDP1.8%北約秘書長訪日 對共軍在台灣周邊演習感到憂心
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