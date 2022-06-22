國發會：感謝美商會給予支持 盼逐步達成簽訂BTA目標

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（中央社記者蘇思云台北22日電）國發會今天表示，6月台美宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，感謝美國商會給予最大支持，盼雙方逐步達成簽訂雙邊貿易協定（BTA）目標，也為台灣第二輪加入印太經濟架構（IPEF）創造更好條件與機會。

國發會副主委高仙桂今天出席台灣美國商會「2022台灣白皮書」發表會，並代表政府接受白皮書。高仙桂表示，如同今年白皮書所提，目前正是台灣奮起轉型的黃金機會，疫情凸顯台灣半導體產業在全球供應鏈的關鍵地位，去年台灣經濟成長率達6.57%，創下11年新高。

高仙桂指出，6月台美宣布啟動「台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）」，正式展開台美經貿協定談判工作，是台美關係歷史性突破。感謝商會給予台灣政府最大支持，期望雙方採行堆積木方式，逐步達成簽訂BTA目標，也為台灣第二輪加入「印太經濟架構（IPEF）」創造更好條件與機會。

國發會晚間發布新聞稿，有關2021白皮書建議，在政府相關部會的努力下，於新醫療器材審查流程縮減、化學物質標準登錄期限、電動車貨物稅免徵、投信募集ESG相關主題基金應揭露內容等，獲致商會給予「已解決」評價。

另包括開放更多電子商務銷售管道，以推動台灣保險市場現代化與發展、提供病患藥品正確資訊並強化合法藥品可近性、以及建立電動車的使用者友善環境等議題，也獲致有具體進展的評價。

美國商會2022白皮書所關切議題，包括確保穩定能源供給、促進永續未來、改善勞動市場及邊境防疫等，國發會表示，都是現階段政府施政重點。

國發會表示，為確保穩定能源供給，政府已考量用電成長，滾動檢討至2027年新增與除役機組時程規劃，確保逐年備用容量率可符合國內電力需求。另為穩定輸配電，政府將推動「強化電網韌性建設計畫」，推動分散電網、強固電網工程。同時，為平衡用電負載，台電也在去年設立電力交易平台，並開放日前輔助服務市場。

在促進永續未來，國發會今年3月已正式公布「2050淨零排放路徑圖」，並提出「十二項關鍵策略」，2030年前將整合跨部會資源投入新台幣9000億元，誘發民間投資4兆元，商會所提「碳捕捉、再利用與封存」（CCUS）為12項關鍵戰略之一，政府將加速CCUS技術研發，並與國營、民營企業合作建立CCU場域與技術的實證。

在改善勞動市場方面，國發會表示，商會建議鬆綁相關法規，建立充足、多元與具國際觀的人才庫一直是政府工作重點。民國107年2月政府推動「外國專業人才延攬及僱用法」，截至今年5月底，已核發逾5000張就業金卡。

國發會表示，行政團隊也在去年5月正式推動重點領域產學合作創新條例，鬆綁大學法等相關法規，由產業界與大學合作，培育本土人才。目前已核定成立6所半導體學院、2所國際金融學院、人工智慧與循環經濟學院各1所。

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此外，美國商會在2022台灣白皮書中向華府提出多項建議，國發會對此表示感謝，包括透過台美雙邊貿易協定（BTA）及台美21世紀貿易倡議，加速與台灣的經貿合作；持續推動印太經濟架構（IPEF）並納入台灣；支持台灣加入複邊和多邊貿易協定（包含CPTPP、數位經濟、半導體供應鏈協定）與國際組織；通過「台灣獎學金法」草案，提供美國聯邦官員來台學習中文之充足經費等多項建議，對現階段台美關係的促進相當重要。

國發會表示，在台美關係奮起轉進的關鍵時刻，商會擔負的角色更顯重要，期盼透過商會堅定的支持，達成台美貿易協定簽署目標。國發會持續扮演溝通橋梁，致力於法規調適以接軌國際。（編輯：蘇志宗）1110622