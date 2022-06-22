美國商會白皮書籲台灣穩定能源供給 促速開放邊境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣美國商會22日發布2022台灣白皮書，當中指出穩定能源供給、人才庫建構、邊境開放是需要急迫解決的問題。圖為桃園國際機場入境旅客。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北22日電）台灣美國商會今天發布2022台灣白皮書，副會長吳王小珍表示，台灣目前「機會千載難逢」，在重要當頭不要遲疑腳步，以雙倍努力抓住黃金時期，其中穩定能源供給、人才庫建構、邊境開放是需要急迫解決的問題。

台灣美國商會今天舉行2022台灣白皮書發布記者會，吳王小珍表示，過往從未看到台灣如此受國際社會關注、以及有不同貿易對話進行，「機會千載難逢」，但因後續幾年全球可能面臨經濟衰退、俄烏戰爭、高通膨與高利率等狀況，台灣未來也會有很多挑戰，因此盼藉白皮書作為警示並提出建言。

吳王小珍表示，對比2020年有13項議題獲得充分解決，去年則僅5項完全解決，包含資產管理、化學品製造商、醫療器材、永續發展、交通運輸與物流等議題，較往年少；另有13項議題獲得良好進展，41項議題持續觀察。

吳王小珍強調，這顯示委員會與台灣政府機關持續對話的重要性，但也肯定政府今年宣布通過接受醫療器材單一稽核計畫（Medical Device Single Audi Program,MDSAP）報告，是新醫療器材產品審查流程的重大突破。

由於議題解決數量大減，是否意味台灣政府解決問題速度牛步化，吳王小珍會後對媒體表示，美國商會委員會確實認為本次結果「沒特別好」，因此特別提出急迫性呼籲，盼台灣在重要當頭不要遲疑腳步，要提出雙倍努力，抓住黃金時期。

至於有哪些急迫解決問題，吳王小珍表示，第一，持續安全、穩定的能源供給；第二，人才與勞動市場重組；第三，在安全情況下開放邊境，並重啟商務活動，這對台灣非常重要，「別國已經走很快」，台灣邊境控制若變成障礙，將失掉投資機會。

美國商會今年除提供台灣政府政策建言外，也向華府提出多項建議。 吳王小珍表示，商會肯定台美政府近期宣布啟動「 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 」，但也重申商會長期以來的倡議觀點，意即締結雙邊貿易協定（BTA）是鞏固台美雙方貿易關係最重要的一步。

值得注意的是，美國商會在白皮書呼籲拜登政府啟動雙邊貿易協定的磋商，也鼓勵美國國會通過立法，要求行政部門今年應就貿易協議展開談判。

今年白皮書建言也包含就雙邊半導體供應鏈協定展開談判，通過「美國競爭法」（America Competes Act）與「台灣獎學金法」（Taiwan Fellowship Act）並撥出執行經費。

同時，美國商會再次提醒雙邊政府美台雙重課稅協定的重要性，相關協議有助於促進貿易與雙向投資。吳王小珍強調，台灣須努力消除貿易壁壘、並改善監管機制，成為全球具吸引力的簽訂高標準雙邊與多邊協議的貿易夥伴。（編輯：林淑媛）1110622