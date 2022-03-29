美參院通過競爭法案 抗衡中國影響力、紓解晶片短缺

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美國聯邦參議院28日通過競爭法案，目的在於抗衡中國日增的影響力，並紓解全球電腦晶片短缺問題。（中央社製圖）

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天通過一項數以十億計美元的法案，目的在啟動高科技研究與製造，抗衡中國日增的影響力，並紓解全球電腦晶片短缺問題。

這項法案是2月在聯邦眾議院通過的「美國競爭法」（America COMPETES Act）法案的參院版，預料兩院中的兩黨將就內容差異部分展開協商。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這項延宕已久的法案將成為第117屆國會最重要的成就之一。

他告訴參議員：「這項法案的條文其實就只關於兩大事，一是替美國人創造更多工作，二是降低美國家庭費用。」

舒默正在和參院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）討論，最快4月啟動法案正式協商，5月或6月交付表決。

法新社報導，兩院版本皆包含520億美元的國內研發生產投資額，可讓總統拜登在11月期中選舉前拿來宣傳政績。

2900頁的眾院版本雖已通過，但共和黨認為對於中國不夠強硬，過度聚焦氣候變遷以及社會不平等之類的不相關議題。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110329