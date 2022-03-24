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美國愛達荷州議會挺台 連3年通過友台決議文

2022/3/24 09:04
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（中央社台北24日電）美國西北部的愛達荷州參、眾議會23日及24日先後通過共同友台決議文，重申強化台美雙邊關係的堅定承諾、支持台美簽署雙邊貿易協定及台灣有意義參與國際組織。

駐西雅圖辦事處隨後發布新聞稿感謝愛達荷州（Idaho）議會通過這項決議案，表示自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發兩年多以來，愛州議會連續3年通過友台決議，今年駐西雅圖辦事處長甄國清且受邀前往愛州議會大廈，見證決議案通過。

決議文表示，台灣與愛達荷州自1984年締結姊妹關係以來，持續擴大經貿、教育、文化、科技及觀光等領域的緊密合作。在經貿方面，台灣自2017年連續5年為愛達荷州第2大出口市場，年均出口至台灣貿易額達5億4000萬美元；而疫情期間全球供應鏈短缺時，台灣與愛州雙邊貿易緊密鏈結。

另外，雙方於2018年簽署教育合作備忘錄，將在「台美教育倡議」的基礎上，持續深化雙邊學術、華語學習及研究領域之交流合作。

決議文也肯定台灣在人道援助、救災、守衛網路安全、反恐、打擊跨國犯罪等全球治理議題的貢獻，並重申愛州議會挺台的強力支持。（編輯：郭中翰）1110324

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