英國愛丁堡市議會通過友台決議 盼持續深化合作

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（中央社台北19日電）英國愛丁堡市議會17日於線上全會通過友台決議，愛市議會同意將續評估台灣及愛丁堡雙方簽署合作備忘錄的可能性並提出報告，以進一步促進並深化雙方現有合作關係。

這項決議案是由愛丁堡市議會副議長戴伊（Cammy Day）以「愛丁堡與台灣的友誼」為題提出議案，並由駐愛丁堡辦事處總領事連建辰出席線上全會致詞，分享台灣與愛丁堡近年密切友好合作，決議獲出席全體愛市議員無異議通過，盼愛丁堡與台灣續深化合作。

決議內容指出，愛市議會肯定蘇格蘭及台灣在綠能、再生能源、智慧城市、科技、文化及教育等方面的交流合作，像是長期積極參與愛丁堡藝穗節的「台灣季」等；愛市議會同意將續評估台灣及愛丁堡雙方簽署合作備忘錄的可能性並提出報告，以進一步促進並深化雙方現有合作關係。

連建辰致詞時表示，近年雙方的友誼與連結在各領域持續深化，感謝愛市議會對相關議題與台灣進行合作的支持與協助，盼雙方能在共享民主、自由價值、理念及現有合作基礎上，持續深化雙邊關係發展。

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連建辰在應市議員詢問時表示，近來台灣與愛丁堡同樣關心烏克蘭情勢，尤其愛丁堡與基輔互為姊妹市。台灣政府已迅速成立賑災帳戶，並於兩週內募集約1600萬英鎊（約新台幣6億元）善款，盼能協助歐洲各國妥善安置及提供烏克蘭人重建家園的希望與力量，愛市議員對此咸表認同與肯定。

這也是歷年來駐愛丁堡辦事處首度出席愛丁堡市議會全會並致詞。這項決議案也是繼2019年5月愛市議會通過「恭賀台灣成為亞洲首個同性婚姻合法化國家」決議後，再次獲愛市議會全會全體出席議員無異議通過的友台決議，進一步彰顯愛市與台灣長久友誼及雙方未來深化合作的意願。（編輯：周永捷）1110319