義大利眾議院壓倒性通過友台議案 親共政黨也投同意

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（中央社台北18日電）義大利眾議院16日以壓倒性多數通過議案，要求義大利政府重視台海情勢，並應與北約及歐盟共同檢視印太戰略。這是近年來義大利國會對台灣議題的重要投票，包括親共的政黨都投票支持。

義大利眾議院外交委員會副主席弗門提尼（Paolo Formentini）16日在全院大會提出烏克蘭危機緊急處置法案的附屬議案，提案內容指出，因為俄羅斯入侵烏克蘭對國際情勢造成衝擊，不排除中國有可能對台灣採取進一步行動，所以需要北約和歐盟等國際組織加強關注印太地區情勢。提案中要求義大利政府協同北約及歐盟成員國共同檢視印太戰略，確立印太地區情勢緊張時的（對台）政策，因為這也涉及義大利戰略利益。

弗門提尼的提案首先獲得義大利眾議院32位朝野跨黨派眾議員連署，在國會投票前，義大利政府也表示正面態度，表決最終獲得朝野議員壓倒性票數支持，在417位眾議員出席下，以387票贊成、19票反對、11票棄權的絕對多數通過。

這是近年來義大利國會對台議案的重要投票之一，因為義大利執政聯盟五黨（包括傳統親共的五星運動黨）以及在野黨議員多數都投票支持，可見義大利朝野黨派對台灣在印太戰略中的關鍵角色有所共識。

弗門提尼在會後接受義大利Radio Radicale電台專訪時表示，這個議案有實質的重要意義，因為在連署時幾乎獲得所有跨黨派黨團一致支持，所以義大利政府必須正視並且確立義大利在印太地區採取的策略與立場。

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他另強調，台灣經濟蓬勃發展，晶片製造產業位居世界領先地位，共享民主價值，卻遭受中國武力統一的威脅，但台灣實質上是一個獨立民主國家，應該給予支持。

弗門提尼去年曾在義大利國會舉行的聽證會中，質問視訊與會的世界衛生組織（WHO）官員為何將防疫成果出色的台灣排除在世衛大門外。他也曾積極參與抗議中國政府對香港民主運動的鎮壓。（編輯：陳惠珍）1110318