義大利眾議院通過友台議案 外交部誠摯感謝

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（中央社記者游凱翔台北18日電）義大利眾議院壓倒性通過友台議案，親共政黨也投贊成。外交部今天表示高度歡迎與誠摯感謝，並指出，顯見台灣在印太戰略扮演的關鍵地位與維繫台海和平的重要性已獲得義大利國會跨黨派的廣泛肯定。

義大利眾議院16日以壓倒性多數通過議案，要求義大利政府重視台海情勢，並應與北約及歐盟共同檢視印太戰略。這是近年來義大利國會對台灣議題的重要投票，包括親共的政黨都投票支持。

外交部晚間發布新聞稿表示，對於義大利眾議院以通過附屬議案方式呼籲重視印太地區緊張情勢與台海和平穩定，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

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外交部指出，這次附屬議案獲32名朝野跨黨派眾議員連署，此案投票時更獲得執政聯盟及在野黨議員的支持，顯見台灣在印太戰略扮演的關鍵地位與維繫台海和平的重要性已獲得義大利國會跨黨派的廣泛肯定，議案也獲得義國政府正面支持。

外交部強調，台灣與義大利共享民主、自由、人權等普世價值，是理念相近夥伴，雙邊關係廣泛友好，近年台義在經貿、文化、教育、能源等領域合作密切，雙方均重視印太區域安全及台海和平穩定，未來台灣將繼續與義大利等理念相近國家攜手合作，共同為台海及全球和平穩定做出更多貢獻。（編輯：林興盟）1110318