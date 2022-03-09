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與台灣締結姊妹州30年 美佛州議會通過友台決議

2022/3/9 09:10（3/9 09:21 更新）
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駐邁阿密辦事處處長紀欽耀（左）3日拜會美國佛州眾議會議長斯普羅斯（Chris Sprowls，右），感謝州議會對台灣的支持。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年3月9日
駐邁阿密辦事處處長紀欽耀（左）3日拜會美國佛州眾議會議長斯普羅斯（Chris Sprowls，右），感謝州議會對台灣的支持。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年3月9日
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（中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電）美國佛羅里達州與台灣締結姊妹州今年滿30週年，佛州參、眾議會3日通過友台決議案，除彰顯台灣與佛州姐妹州情誼外，也期盼持續強化台美雙邊經濟、文化交流。

佛州參、眾議會3日無異議通過友台決議案，紀念台灣與佛州締結姊妹州30週年。駐邁阿密辦事處處長紀欽耀受邀出席見證，並於事後親自拜訪佛州眾議會議長斯普羅斯（Chris Sprowls）、州參議員羅德里格斯（Ana Maria Rodriguez），感謝他們對台灣的支持。

兩會決議文表示，今年是佛州與台灣締結姊妹州30週年，雙方許多城市也具備姐妹市關係，例如邁阿密戴德郡與新北市、奧蘭多市與台南市等。截至去年11月，台灣成為美國第8大貿易夥伴，也是佛州在亞洲第6大貿易夥伴。

提及台灣努力爭取參與國際組織，決議文指出，為協助佛州對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台灣已經捐贈超過42萬片醫療口罩，「展現台灣致力協助有需要的國際夥伴」。

決議文也特別提及總統蔡英文、台南市議會議長郭信良都曾造訪佛州，進一步強化台灣與佛州雙邊關係，也增強雙方共享價值。

紀欽耀表示，台美共享自由、民主、法治與人權等普世價值及生活方式，台灣積極尋求與美國、日本及歐盟等理念相近國家合作，促進區域穩定和平，並盼佛州州議會未來持續支持及增進台佛各項雙邊關係。（編輯：陳惠珍）1110309

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