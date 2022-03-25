阿拉巴馬州通過友台決議 蕭美琴親收

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駐美代表蕭美琴（右3）美東時間24日見證台美教育合作備忘錄簽署，並接受州眾議長麥卡奇昂（Mac McCutcheon，右1）遞交友台決議文，阿州州務卿梅瑞爾（John Merrill，左1）也出席見證。（亞特蘭大辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年3月25日

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（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）阿拉巴馬州參眾議會日前通過友台決議文，駐美代表蕭美琴今天親自到場接受州眾議長麥卡奇昂遞交決議文。蕭美琴也見證阿拉巴馬州高等教育委員會與教育廳和台灣簽署教育合作備忘錄。

蕭美琴今天見證阿拉巴馬州高等教育委員會（Alabama Commission on Higher Education）及教育廳（Alabama Department of Education）簽署與台灣的教育合作備忘錄，並接受麥卡奇昂（Mac McCutcheon）遞交參、眾議會日前通過的聯合友台決議文。

阿拉巴馬州參眾議會日前一致通過聯合友台決議，支持與台灣推動雙語交流，也支持台灣有意義參與國際組織，呼籲美台進行雙邊貿易協定談判。

今天簽署的教育合作備忘錄是由阿拉巴馬州高等教育委員會主任普賽爾（Jim Purcell）與教育廳長馬基（Eric Mackey）共同簽署，蕭美琴、麥卡奇昂、阿拉巴馬州州務卿梅瑞爾（John Merrill）、聯邦參議員特本維爾（Tommy Tuberville）、聯邦眾議員阿德霍爾特（Robert Aderholt）與摩爾（Barry Moore）等人見證。

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自2020年「台美教育倡議」啟動以來，駐亞特蘭大辦事處轄區的肯塔基州及阿拉巴馬州成為全美率先與台灣簽署教育合作備忘錄的兩州，雙方將建立語文合作平台，推動華語、英語文教學及師生交流、師資培訓及辦理相關學術活動，以培養國際人才。

教育部發布新聞稿表示，備忘錄將促進雙方學術交流，推動台灣優秀華語師資輸出，鼓勵美國青年訪台學華語或擔任英語教學助理，協助台灣中小學生提升英語能力。（編輯：陳惠珍）1110325