印太經濟架構首場資深官員會議 討論架構內涵

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（中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電）美國主導的印太經濟架構啟動一個多月，14個會員國昨天起在新加坡召開首場資深官員會議。美方表示，與會者討論架構內涵，未來幾個月會持續密集交流。

美國商務部及美國貿易代表署（USTR）今天接連發布新聞稿表示，「 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）13日至14日在新加坡召開首場資深官員及專家會議，所有會員國皆派員參加，實體加線上共有超過165個代表團與會。

除了發起倡議的美國，首批加入的成員有澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、泰國、越南及斐濟。

美國商務部及美國貿易代表署表示，與會者就他們設想的架構內涵進行正面、富有成效的討論，未來幾個月會持續密集交流。

為加強美國與印太區域國家的經濟連結，制衡中國影響，美國總統拜登（Joe Biden）5月23日於出訪日本期間宣布啟動IPEF。架構涵蓋4大支柱，包括貿易；供應鏈；乾淨能源、減碳和基礎建設；以及稅收和反貪腐，會員國能選擇參與哪些支柱。

架構啟動首日，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）在東京透過視訊與會員國舉行部長級會議。戴琪6月11日接續在巴黎與會員國召開非正式會議。（編輯：郭中翰）1110715