美將召開印太經濟架構部長會議 聚焦經貿、能源

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印太經濟架構26日召開部長級會議，將由美國貿易代表戴琪（圖）和商務部長雷蒙多主持。（圖取自twitter.com/AmbassadorTai）

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）隨著華府尋求擴大與亞洲的接觸，由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）26日將召開部長級會議，14個會員國官員將透過視訊與會，共商經貿、供應鏈和潔淨能源等議題。

路透社報導，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的辦公室今天發表聲明說，兩人將主持這場部長級會議。

美國總統拜登5月在東京宣布啟動 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 ，希望將其作為提高亞洲各國對環境、勞工權益和其他標準的一種方式。

自前總統川普宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，華府的印太戰略一直缺乏經濟支柱，讓中國有機會在這個地區擴張影響力。

除美國外，印太經濟架構會員國還包括澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國和越南。

根據聲明，上述國家將在26日的視訊會議中，針對貿易、供應鏈、潔淨能源、基礎建設、賦稅和打擊貪腐等議題進行討論。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110725