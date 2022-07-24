美參謀首長：中國更具侵略性 對美國及盟友很危險

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美國參謀首長聯席會議主席密利（前）24日表示，過去5年中國軍方已明顯變得更具侵略性也更危險。圖為密利24日訪雅加達與印尼國軍總司令安迪卡會面（Andika Perkasa）將軍會面（美聯社）

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（中央社雅加達24日綜合外電報導）正在印度-太平洋地區訪問的美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天表示，過去5年中國軍方已明顯變得更具侵略性也更危險。

據美聯社報導，密利將軍在印尼宣稱，在上述期間，中國軍機和船艦在太平洋地區攔截美國和其他夥伴部隊機艦的次數顯著增加，不安全的互動次數也以類似比例在上升。

最近才要求幕僚彙整中國與美國及此地區其他國家之間互動詳情的密利說：「這所傳達的訊息是，中國軍隊不論在空中和海上，在這個特定地區明顯變得更具侵略性。」

中國試圖擴大在這個地區的存在和影響力，美國正努力加強與太平洋國家的關係以制衡中國。美國總統拜登政府認為中國是對美國「步步進逼的威脅」（pacing threat），也是美國主要長期安全挑戰。

密利此行重點關注中國的威脅。本週，他將出席在澳洲雪梨舉行的印太地區國防部長會議，會議關鍵議題將是中國不斷升高的軍力增長，以及維持一個自由、開放及和平的太平洋地區之必要性。

美軍官員也對中國入侵台灣的可能性提出警告。中國意圖恫嚇台灣與大陸統一，一直在升高對台灣的軍事挑釁。

美國和其他國家還擔心，北京於今年4月間與索羅門群島（Solomon Islands）簽署的一項安全協議，可能讓中國在南太平洋建立海軍基地。美國和澳洲已告知索羅門群島，不會容忍索國有一個中國軍事基地。

密利告訴同行的記者：「中國為自身目的試圖拓展在這個區域的影響力。這又一次引起人們擔憂，因為中國這樣做並非出於善意。他們正試圖在整個地區擴大他們的影響力。這可能導致不一定有利於我們在此地區盟友和夥伴的潛在後果。」

密利是2008年海軍上將穆倫（Mike Mullen）造訪雅加達以來，首位訪問印尼的美國參謀首長聯席會議主席。最近幾個月，包括國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和國務卿布林肯（Antony Blinken），美國政府高層多次在亞太地區穿梭訪問。

拜登政府一直在採取措施，擴大與印太國家軍事和安全的關係，這是在中國後院建立更強大聯盟網路並對抗中國日益增長影響力行動的一部分。

密利不願提供中國與美國及盟國機艦不安全互動的具體數字，但國防部長奧斯汀上個月在新加坡一次演講中提到，中國人民解放軍飛機和船艦不安全攔截的次數出現「驚人的增加」。

密利說，中國攔截了日本、加拿大、澳洲、菲律賓和越南的機艦。這些國家皆發現攔截次數「在統計方面顯著增加」，不安全事件的次數也以「同等比例」增加。

密利將與印尼國軍總司令安迪卡（Andika Perkasa）將軍會面，他說像印尼這樣的太平洋國家希望美軍介入並參與此地區事務。

密利說：「我們希望與他們合作，共同發展互操作性（interoperability）並使我們的軍隊現代化。」這是為了「確保他們能迎接中國帶來的任何挑戰」。

他指出，印尼對此地區具有重要戰略意義，且長期以來一直是美國的重要夥伴。

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今年稍早，美國批准向印尼出售價值139億美元的先進戰機。去年12月在雅加達，國務卿布林肯簽署了加強美國和印尼之間聯合海軍演習的協議。

中國譴責美國擴大在此地區的影響力，指美國試圖建立一個「亞洲版北大西洋公約組織（NATO）」。奧斯汀在新加坡的演講中否認這一說法，他說：「我們並不尋求新的冷戰、亞洲版北約，或是讓一個地區分裂成敵對的集團。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110724