西方擬提供烏克蘭戰機 估俄國陣亡數高於蒲亭預期

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美國空軍參謀長布朗表示，有好幾種強化烏克蘭空軍的可能性，包括提供美製或一些歐製戰機，選項含法製飆風（圖）等。（圖取自維基百科共享資源，作者：Tim Felce ，CC BY-SA 2.0）

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（中央社基輔22日綜合外電報導）美國高層官員表示，美國與盟國正考慮提供烏克蘭西方戰機和訓練所需人員。美英情報機構首長則指出，俄國自開戰以來約有1萬5000人陣亡，損失遠高於俄國總統蒲亭預期。

●華郵：美歐考慮提供烏克蘭西方戰機抗俄

美方高層官員鬆口，承認美國與盟國正考慮提供烏克蘭西方戰機和訓練所需人員。此舉勢必急遽擴大西方在俄烏戰爭的參與程度。

「華盛頓郵報」報導，美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）表示，他不願揣測西方會交付何種機型，但目前的確在討論如何強化烏克蘭空軍機隊，包括提供新飛機。

自俄羅斯2月24日入侵以來，烏克蘭空軍一直陷入劣勢；烏軍戰前大多為各式蘇聯時代米格機和其他冷戰期間的機種，飛行與訓練均顯拮据。

布朗表示有好幾種強化烏克蘭空軍的可能性，包括提供美製或一些歐製戰機。選項含瑞典獅鷲（Gripen）、法製飆風（Rafale）以及歐洲多國聯合研製的「颱風」（Typhoon）戰機等。

布朗在科羅拉多州的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）裡說：「會是一些非俄系的東西，但我還沒法確切告訴大家最後會如何。」

●俄侵烏5個月 美英：俄陣亡1萬5000人遠高蒲亭預期

美國和英國的情報機構首長表示，俄羅斯軍事入侵烏克蘭5個月以來，俄國約有1萬5000人陣亡，他們評估俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）遭受的損失遠高於預期。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）表示，美國情報部門估計「俄羅斯折損約1萬5000人，受傷人數可能3倍於此」。

英國軍情六處（MI6）局長摩爾（Richard Moore）指出，1萬5000人死亡「可能是保守估計」，對於原本預料會迅速戰勝的蒲亭而言「損失非常大」。

●烏東分離主義地區封鎖Google 指控宣揚仇俄暴力

烏克蘭東部親俄分離主義分子自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）表示，當地已封鎖搜尋引擎谷歌（Google），因為Google宣揚「仇俄暴力」。

頓內茨克人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）在加密通訊軟體Telegram上表示：「我們已決定在頓內茨克人民共和國領土內封鎖Google。」

普希林還指控，Google宣揚對「俄羅斯人的仇恨暴力行為」，尤其是宣揚對烏東頓巴斯（Donbass）地區的人民的暴力行為。

此外，烏東親俄分離主義分子成立的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）也已於封鎖Google。

●英情報局長稱烏克蘭必須贏 因習近平如鷹一般注視

英國軍情六處局長摩爾表示，西方有必要在烏克蘭贏得勝利，部分原因是中國領導高層正密切注視這場戰爭，以吸取教訓來實現其占領台灣的目標。

摩爾告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們在烏克蘭問題上展現強硬…以及我們協助烏克蘭人獲勝，或至少站在一個顯著的優勢地位進行談判，之所以重要的原因之一是，習近平像隻老鷹一樣注視這件事。」

摩爾說，習近平「低估了美國的決心和力量，這可能導致他誤判」。摩爾說他不認為中國和西方之間必然爆發戰爭，但西方有必要向北京表明，中國若入侵台灣，會帶來可怕的後果。

●白俄總統：俄烏與西方須避免陷入核戰深淵

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）表示，俄羅斯、烏克蘭及西方必須同意終止在烏國的衝突，以避免陷入「核戰深淵」，烏國政府必須答應俄方的要求。

魯卡申柯在白俄首都明斯克（Minsk）接受法新社專訪時指出：「我們必須停止，並且達成協議，終止這場在烏克蘭的混亂、行動與戰爭。」

他指稱，沒有必要加劇衝突，這恐使未來處於核戰深淵，沒有必要做到那種地步。此外，他還指控西方試圖與俄羅斯發生衝突，並且挑起在烏克蘭的戰爭。（譯者：陳正健）1110722