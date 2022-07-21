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華郵：美歐考慮提供烏克蘭西方戰機抗俄

2022/7/21 10:12
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美方高層官員今天鬆口，承認美國與盟國正考慮提供烏克蘭西方戰機和訓練所需人員。此舉勢必急遽擴大西方在俄烏戰爭的參與程度。

「華盛頓郵報」報導，美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）表示，他不願揣測西方會交付何種機型，但目前的確在討論如何強化烏克蘭空軍機隊，包括提供新飛機。

自俄羅斯2月24日入侵以來，烏克蘭空軍一直陷入劣勢；烏軍戰前大多為各式蘇聯時代米格機和其他冷戰期間的機種，飛行與訓練均顯拮据。

布朗表示有好幾種強化烏克蘭空軍的可能性，包括提供美製或一些歐製戰機。選項含瑞典獅鷲（Gripen）、法製飆風（Rafale）以及歐洲多國聯合研製的「颱風」（Typhoon）戰機等。

布朗在科羅拉多州的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）裡說：「會是一些非俄系的東西，但我還沒法確切告訴大家最後會如何。」

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華郵認為這代表美國態度已與俄烏戰爭之初迥異。拜登政府當時排除由波蘭提供米格機給烏克蘭、美國再為波蘭補充F-16戰機的方案；美國國務卿布林肯當時表示，歐洲盟邦對援烏戰機「開綠燈」，但美國希望避免直接與俄國衝突。

相較行政部門，美國國會早已為烏克蘭訓練飛行員操作西方戰機摩拳擦掌。眾議院上週表決為相關計畫挹注1億美元資金，作為2023年國防授權法的一部分，然而五角大廈高層到目前為止仍不願為相關計畫背書。（譯者：陳亦偉）1110721

布朗
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