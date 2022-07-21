烏克蘭再度擊落俄羅斯蘇愷35戰機 墜地畫面曝光

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭媒體和社群媒體今天充斥烏軍又擊落一架俄羅斯蘇愷35（Su-35）戰機的報導；俄國戰機遭擊落並墜落地面的影片在網路上瘋傳，烏國國防部隨後證實消息屬實。

「歐亞時報」（The EurAsian Times）報導，影片中可見，這架據稱是蘇愷35的戰機從天空中墜落，後面跟著一道煙霧，戰機撞擊地面引發爆炸，大片黑色濃煙直竄天際。

烏克蘭武裝部隊空軍司令部在臉書（Facebook）貼文中宣稱：「7月19日晚間8時左右，一架俄羅斯戰機，可能是蘇愷35，在新卡科夫卡（Nova Kakhovka）附近被烏克蘭武裝部隊空軍防空飛彈部隊擊落」。

空軍司令部進一步聲稱，烏克蘭空軍防空飛彈部隊在這架戰機企圖攻擊烏軍飛機時予以擊落。報導還提到，戰機飛行員在飛機墜地前彈出機身，推測應被俄軍及時救走。

烏克蘭國防部也證實烏軍又擊落一架蘇愷35戰機。國防部表示，這架俄機是在烏國南部的惡鬥中被擊落。

烏國國防部在推特（Twitter）上說：「烏克蘭空軍在烏克蘭南部新卡科夫卡附近（是的，再一次）擊落一架俄國蘇愷35戰機。」

這並非烏國媒體首度報導俄國蘇愷35戰機被擊落的消息。

5月27日，烏克蘭一架米格-29（Mig-29）戰機據報在赫松（Kherson）地區的爭鬥中擊落一架蘇愷35戰機，這起事件標誌著俄羅斯在俄烏衝突中二度損失蘇愷35。

此前，第一架蘇愷35S「側衛-E」戰機今年4月3日在哈爾科夫（Kharkiv）地區伊久姆（Izium）附近被摧毀，推測是被烏國空軍發射的防空飛彈擊落。

若上述報導可信，那麼失去一架像蘇愷35這樣先進的戰機，對於已在烏克蘭失去許多軍事硬體的俄國來說可謂重大挫敗。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110721