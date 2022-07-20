俄羅斯猛攻烏東和烏南 外長稱目標不再只是頓巴斯

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烏克蘭國家緊急服務人員20日通報鄰近南部大城敖德薩的尼古拉耶夫州有住宅因俄軍砲擊釀火災。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社基輔20日綜合外電報導）俄羅斯持續對烏克蘭東部和南部進行砲轟和飛彈攻擊；俄國外長拉夫羅夫揚言，莫斯科在烏克蘭的軍事目標不再只集中於烏國東部的頓巴斯地區。

●拉夫羅夫：俄羅斯在烏克蘭目標不再限於頓巴斯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，莫斯科在烏克蘭的軍事目標不再只集中於烏國東部，並宣稱是西方供應武器給烏克蘭改變了克里姆林宮的盤算。

據俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，拉夫羅夫稱，莫斯科在烏克蘭「特別軍事行動」的地理目標不再限於東部頓巴斯地區（Donbas），還包括其他一些地區。

拉夫羅夫稱，西方向基輔供應武器，包括美國製造的海馬士多管火箭系統（HIMARS），迫使莫斯科檢討其計劃。他說，若西方繼續向烏克蘭「灌輸」武器，俄羅斯的「地理目標將從現有這條線移動得更遠」。

● 俄羅斯攻擊烏東和烏南 烏軍猛轟俄軍重要補給橋梁

烏克蘭東部和南部繼續遭到俄羅斯砲轟和飛彈攻擊。在克拉莫托斯克市（Kramatorsk），俄軍砲擊造成1人死亡。黑海沿岸的敖德薩（Odessa）則被7枚巡弋飛彈攻擊，至少6人受傷。

法新社記者稱，位在頓巴斯地區的克拉莫托斯克市一棟4層樓住宅建築遭俄軍砲火擊中，一名男子頭部流血躺在地上，隨後被救難人員帶走。

基輔方面表示，在南部濱臨黑海的敖德薩地區，俄軍一連發射7枚巡弋飛彈攻擊，造成至少6人受傷，包括一名兒童。

● 烏克蘭總統幕僚長：須在冬季前打贏戰爭

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）19日說，烏克蘭必須在冬季前贏得與俄羅斯的戰爭，以防俄羅斯長期作戰。

法新社報導，葉爾馬克告訴烏克蘭「新時代」（Novoye Vremya）週刊：「對我們而言，非常重要的是不要讓戰爭延長至冬季。冬季過後，俄羅斯將有更多時間攻城掠地，戰況肯定變得更加艱困。對我們來說，重要的是不要給他們這種可能性。」

他重申基輔當局的觀點，認為西方盟國應該供應更多武器，並說他現在指望美國做出的承諾，提供他們數十億美元武器與經濟支持。

● 烏克蘭州長抓內鬼 指認通俄間諜可獲賞金3000元

在俄羅斯火箭彈持續攻擊下，烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）的州長19日承諾，民眾若協助指認與俄羅斯勾結的人員，將獲得100美元（約新台幣3000元）的賞金。

法新社報導，尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaliy Kim）將提供酬金以交換「向占領者（指俄軍）洩漏烏克蘭部隊部署地點」，或協助俄軍定位潛在目標的通敵人員資訊。

他在通訊軟體Telegram的帳號寫道：「仔細驗證、確認所舉報的情報後，你將獲得獎金100美元。」

● 蒲亭稱俄天然氣公司將履行義務 譏西方依賴綠能

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將「全力」履行所有義務，並嘲笑西方國家仰賴綠色能源。

路透社報導，蒲亭19日在伊朗首都德黑蘭會晤伊朗和土耳其領袖後對記者說：「俄羅斯天然氣工業公司已經、正在，也將會全力履行其所有義務。」

他還說，俄羅斯天然氣工業公司不應為天然氣輸送量下降負責，包括基輔當局關閉一條經烏克蘭到歐洲的線路。

蒲亭在德黑蘭發表談話時，嘲諷西方尋求減少對化石燃料的依賴並轉向綠色能源。

● 蒲亭籲撤銷俄穀物出口限制 以改善國際糧食市場

俄羅斯總統蒲亭19日說，西方國家必須取消對俄國穀物的出口限制。

法新社報導，蒲亭在伊朗首都德黑蘭會晤伊朗和土耳其總統後，舉行記者會表示：「我們將提供烏克蘭穀物出口的便利性，但前提是取消與俄羅斯穀物出口空運相關的所有限制。」

俄羅斯軍事入侵烏克蘭，嚴重打擊這個全世界數一數二小麥等穀物出口國的出貨作業，掀起全球糧食短缺的隱憂。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110720