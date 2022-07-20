俄羅斯盟國敘利亞宣布與烏克蘭斷交

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（中央社大馬士革20日綜合外電報導）敘利亞今天宣布與烏克蘭斷絕外交關係，以支持親密盟友俄羅斯，並表示此舉是為回應基輔的斷交行動。

敘利亞外交部一位未具名官員告訴國營媒體敘利亞新聞社（SANA）：「敘利亞阿拉伯共和國已決定按對等原則回應烏克蘭政府所作決定，與烏克蘭斷絕外交關係。」

敘利亞承認烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）這兩個俄羅斯支持的分離共和國之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已於6月底宣布與敘利亞斷交。澤倫斯基當時說：「烏克蘭與敘利亞之間將不再有關係。」

莫斯科於2月24日揮軍入侵烏克蘭之前，率先承認位在頓巴斯地區（Donbas）的頓內茨克和盧甘斯克兩個共和國獨立。敘利亞則是俄羅斯之外第一個承認這兩個共和國獨立的國家。

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）領導的政府在長達10年的內戰中，極度依賴俄羅斯支持。他於2018年已承認另兩個俄羅斯支持的分離共和國，即喬治亞的阿布哈茲（Abkhazia）和南奧賽提亞（South Ossetia）。

喬治亞於1991年蘇聯解體後獨立，國際間公認阿布哈茲和南奧賽提亞為喬治亞的領土，但俄羅斯和少數其他國家承認它們獨立。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110720