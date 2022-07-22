烏東分離主義地區封鎖Google 指控宣揚仇俄暴力

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烏克蘭東部親俄分離主義分子自行成立的頓內茨克人民共和國22日表示，當地已封鎖搜尋引擎Google。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）烏克蘭東部親俄分離主義分子自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）今天表示，當地已封鎖搜尋引擎Google，因為Google宣揚「仇俄暴力」。

法新社報導，頓內茨克人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）在加密通訊軟體Telegram上表示：「我們已決定在頓內茨克人民共和國領土內封鎖Google。」

普希林還指控，Google宣揚對「俄羅斯人的仇恨暴力行為」，尤其是宣揚對烏東頓巴斯（Donbass）地區的人民的暴力行為。

此外，烏東親俄分離主義分子成立的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）也已於昨天封鎖Google。（譯者：陳正健）1110722