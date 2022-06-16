經部預告增訂產創條例護國群山條款 研發投抵率25%

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（中央社記者鄭鴻達台北16日電）為確保半導體等台灣護國群山產業在國際供應鏈關鍵地位，經濟部工業局今天預告增訂產業創新條例第10條之2，加碼租稅優惠，企業研發投抵率比現行15%更高，調整至25%，先進製程設備抵減將也不設金額上限，且不限適用產業別。

經濟部今天表示，擬增訂的產創條例第10之2條文，鎖定位居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供研發與設備投資抵減獎勵措施。

經濟部說明，由於技術創新且居國際供應鏈地位的公司，往往須投入相較同業更高額的研發及設備支出以保持技術領先，因此以研發費用、研發密度達一定規模及有效稅率應達15%來設計獎勵機制，不限適用產業類別。

關於抵減率部分，經濟部說明，若為前瞻研發支出，當年度抵減率為25%；至於購置先進設備，當年度抵減率為5%，且無投資抵減支出金額上限。

經濟部指出，台灣擁有優質的人力、技術跟法規環境，已建構創新、韌性、高效率的產業鏈，提供優質創新的高科技產品，成為國際經貿鏈結之後盾。

經濟部說明，在美中貿易爭端、COVID-19疫情及俄烏戰爭等事件影響下，各國為促進關鍵產業發展，提升國內產業技術領域競爭力，祭出鉅額的補貼措施或租稅優惠。

經濟部表示，台灣現行獎勵制度，是為鼓勵創新研發及中小企業導入智慧機械而設計，與各國引導關鍵產業加大投資所設計的獎勵目的截然不同。

為確保台灣要在國際供應鏈中持續保有關鍵地位，必須不斷投入資源進行具開創性、突破性的研發創新，勢需花費高昂的研發經費，為鼓勵龐大的研發支出，有必要設計新的獎勵機制，以促進關鍵產業國際競爭優勢。

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經濟部官員說明，此次增訂，是要鞏固、提升台灣各產業於國際供應鏈競爭力，要讓這些具國際關鍵地位的產業，能更好、更前瞻，為達成技術領先、開發，研發投入的支出將會很高，因此有增訂條文的必要。

官員強調，不只半導體，只要符合適用條件，各種產業別都可適用，台灣有不少此類在國際上有一定地位的產業，包括5G通訊、電動車等，都很有前景，盼藉此次增訂，在未來幫助更多有競爭力的產業，在國際上繼續占有關鍵地位。（編輯：潘羿菁）1110616