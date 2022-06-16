內政部：獎勵科技業進駐橋科 愈早設廠稅捐減免愈多

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（中央社記者陳俊華台北16日電）內政部今天說，為鼓勵五大科技產業及早進駐高雄橋頭科技園區，劃定185公頃為獎勵地區，5年內進駐的科技廠可享投資總額15%的所得抵減，預計帶動周邊產業效益約2500億元。

內政部透過新聞稿指出，為帶動高雄產業轉型與創新動能，行政院昨天核定「有利於高雄新市鎮發展產業適用範圍（第二期發展區）」案。內政部表示，為鼓勵智慧機械、航太、半導體、精準健康與創新產業等五大科技產業及早進駐橋頭科學園區，這次劃定園區內約185公頃為獎勵地區。

內政部指出，獎勵從公告劃定範圍起，5年內進駐的五大科技廠，可享投資總額15%的所得抵減，預計可為高雄新市鎮創造上萬就業機會，帶動周邊產業效益約新台幣2500億元。

內政部說，本案預估在正式引入人口及產業投資後，每年可增加0.36億元稅收，考量本案稅捐獎勵優惠具財務自償性，為加速產業引進，因此依新市鎮開發條例規定，「主管機關得劃定地區，就該項各款稅捐減免規定，獎勵有利於新市鎮發展之產業投資經營」，訂定獎勵。

內政部說，將提供自公告劃定範圍起，5年內符合申請資格進駐橋科的廠商，獎勵其投資總額的15%，可抵減應納營利事業所得稅額；自第6年至第10年內申請者，其優惠額度減半，第11年起不予優惠。

內政部強調，本案行政院已核定，營建署將儘速邀集科技部及高雄市政府研商劃定優先範圍，盡早完成公告，以加速高雄轉型為科技產業新都。（編輯：翟思嘉）1110616