外交部不評論自衛官駐台傳言 感謝日重視台海和平

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（中央社記者游凱翔台北4日電）因應台海情勢，傳日本將首度派遣防衛省現役軍官駐台。外交部及國防部今天表示，此事涉日本政府內部作業，因此不評論。但外交部指出，台灣感謝日本多次在國際場域籲重視台海和平穩定重要性，並反對以武力片面改變現狀。

國防部也告訴中央社記者，對於增進區域和平穩定的各項軍事交流活動均樂觀其成，但有關媒體報導案件，事涉日本政府內部人事作業，國防部不予評論。

日本產經新聞今天報導，日本政府打算最快今年夏天派遣防衛省（國防部）現役自衛官常駐台灣，這將是日本首度派遣防衛省現役自衛官駐台。

外交部副發言人崔靜麟上午告訴中央社記者，此事涉及日本政府內部作業，外交部不評論。

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但崔靜麟指出，外交部一貫重視並籲請理念相近國家持續關切台海和平穩定與安全，共同捍衛國際社會民主價值。台灣對於日本政府已多次在國際場域呼籲重視台海和平穩定的重要性並反對以武力片面改變現狀，表示歡迎與感謝。

崔靜麟強調，在威權體制向外侵略擴張，挑戰以規則為基礎的全球民主秩序之際，台灣將繼續與理念相近夥伴深化合作，共同捍衛國際正義與自由民主的共享價值。（編輯：翟思嘉）1110604