更多編輯台推薦新聞：
日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄
產經

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
拜登
新聞專題
拜登2/300

拜登簽國防授權法開支達7700億美元 加強因應中俄威脅

2021/12/28 02:12（12/28 08:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國白宮27日表示，拜登總統已將2022會計年度國防授權法案簽署為法律，授權國防支出7700億美元。圖為2018年環太平洋軍演。（圖取自facebook.com/RimofthePacific）
美國白宮27日表示，拜登總統已將2022會計年度國防授權法案簽署為法律，授權國防支出7700億美元。圖為2018年環太平洋軍演。（圖取自facebook.com/RimofthePacific）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國白宮今天表示，拜登總統已將2022會計年度國防授權法案簽署為法律，授權國防支出7700億美元。

國會參、眾兩院本月稍早以壓倒性多數，表決通過這項國防法案，為國防部制定政策的這項年度法案獲得民主與共和兩黨大力支持。

2022會計年度國防授權法所許可的軍事支出較前一年增加大約5%，一度因國會議員在對中國和俄羅斯政策上產生爭執，而致審議進程陷入停頓，後經兩院兩黨議員密集磋商而達成妥協。

預算用途包括為部隊官兵調升軍餉2.7%以及添購戰機和軍艦，並支應地緣政治威脅的應對戰略，尤其是俄羅斯與中國構成的威脅。

法律中與中國有關的部分包括分配給太平洋嚇阻倡議（Pacific Deterrence Initiative）的71億美元、一項美國國會支持台灣防務的聲明，以及禁止國防部購買新疆強迫勞動產品的命令。（譯者：張佑之）1101228

拜登簽國防授權法 助台自我防衛參與環太軍演

（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）美國總統拜登今天正式簽署國防授權法。法案將投注資金擴大太平洋嚇阻倡議，以面對中國競爭。法案也建議美國防部邀請台灣參加明年環太平洋軍演，並強化台灣不對稱戰力。

2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）於12月7日、15日分別在聯邦眾議院與參議院以壓倒性票數通過，拜登（Joe Biden）今天正式簽署法案完成立法程序。

這項法案除了提供五角大廈預算以維持美國軍力外，也預計投入71億美元擴大太平洋嚇阻倡議（Pacific Deterrence Initiative），作為美國在印太地區與中國戰略競爭之用，因應中國在區域的軍事行動，並強化與盟友合作。

參院軍委會主席利德（Jack Reed）在參院通過國防授權法時曾透過聲明表示，美國面臨廣泛的安全挑戰。這項法案取得重大進展，解決廣泛的迫切議題，「從與中國和俄羅斯的戰略競爭，到極音速、人工智慧和量子計算等顛覆性技術，到船艦、飛機與車輛現代化。」

法案中也指出，美國政策是維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實（fait accompli）的能力，並要求美國國防部長遞交台灣防衛能力評估報告，協助台灣發展不對稱防衛能力，並加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作。

國會在法案中提出意見，呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，包括酌情邀請台灣參加2022年環太平洋軍演（RIMPAC），確保台灣具足夠的自我防衛能力，並促進國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規劃合作、提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。

法案談及中國在拉丁美洲與加勒比海發展與擴張現況時，也提到需注意中國持續對拉美與加勒比海地區施壓與台外交往來，鼓勵當地國家與組織轉向中國。（編輯：韋樞）1101228

延伸閱讀
美亞太助卿：中國若武力犯台是重大錯誤 將有嚴重後果美國國會推動重大抗中法案 內容重點一次看拜登簽署防止維吾爾強迫勞動法案 限制新疆產品進口俄羅斯在烏克蘭邊界陳兵 美準備明年1月初起與俄談判
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀