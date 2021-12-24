拜登簽署防止維吾爾強迫勞動法案 限制新疆產品進口

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美國總統拜登23日簽署一部維吾爾法案，限制新疆產品進口，展現美國反制中國在新疆作為的決心。（圖取自facebook.com/POTUS）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）趕在聖誕夜前夕，美國總統拜登今天簽署一部維吾爾法案，未來將全面限制新疆產品進口，僅排除獲美方認證不涉及強迫勞動商品，被視為是美國對中國壓迫維吾爾人究責最重大的一步。

美國眾、參兩院本月稍早相繼通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），法案20日送交白宮，拜登（Joe Biden）僅隔3天就迅速簽署，展現美國反制中國在新疆作為決心。

法案是由共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）聯合共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）、民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern），自2020年在國會推動。

根據生效版法案文字，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）局長應推定任何在新疆維吾爾自治區完全或部分開採、生產或製造的貨物、商品、物品與產品，皆受到美國1930年關稅法第307款限制。

美國關稅法第307款規定，禁止進口在他國完全或部分使用強迫勞動生產的產品。等於防止維吾爾人強迫勞動法案上路後，美國將全面限制新疆產品進口。

不過，若某產品獲美國海關與邊境保護局局長認定不涉及強迫勞動，不論是依據進口商所提供資訊，或是「清楚、可令人信服證據」，則可獲進口限制豁免。

盧比歐在拜登簽署法案後透過新聞稿表示，這是美國對中共使用奴役勞動究責迄今採取最重要且最具影響力的行動，美中關係將根本性改變。法案也能確保美國民眾不會再在不知情情況下，購買中國奴役製造的產品。

盧比歐說，他期待與拜登政府及國會同仁合作，確保相關單位確實、恰當施行這部新法。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也發布聲明指出，拜登簽署防止維吾爾人強迫勞動法案之舉，展現美國對抗強迫勞動的承諾，包括在新疆持續上演的種族滅絕脈絡下。

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布林肯說，解決強迫勞動問題一向是拜登政府優先事項，他們先前已透過簽證限制、全球馬尼次基法制裁、出口管制、暫扣令及進口限制等措施，推動新疆問題究責，同時聯合盟友夥伴採取共同行動，確保全球供應鏈未使用強迫勞動。

布林肯敦促北京政府，立即停止對新疆維吾爾族及其他少數族群進行種族滅絕與「違反人道罪」（crimes against humanity）。他承諾美方將竭盡所能，助渴望擺脫強迫勞動的人們恢復尊嚴。（編輯：楊昭彥）1101224