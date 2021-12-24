不只英特爾 陸媒：沃爾瑪也下架新疆產品

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（中央社台北24日電）美國半導體龍頭英特爾因要求供應商不使用任何來自新疆的產品，近日在中國遭到批評。陸媒今天則報導，美國零售商沃爾瑪旗下倉儲式商店山姆會員店在中國的應用程式也已下架新疆產品。

中國財經新媒體「時代財經」報導，有中國民眾反映，在山姆會員商店（Sam's Club）的應用程式搜尋欄輸入「新疆」兩字，會出現新疆哈密瓜、新疆和田紅棗、新疆杏等多個關鍵詞供選擇；按下搜尋後，卻會顯示「抱歉，沒有找到相關商品」的結果。

報導又說，之前在山姆會員店銷售的新疆和田駿棗等產品，目前都已被下架。在山姆會員店的線上商城、京東旗艦店等也已經搜索不到任何新疆商品。

報導稱，山姆會員店京東旗艦店客服在回應消費者查詢時表示，確實已經下架了新疆產品，但是因為疫情因素，後續還會上架。

報導又說，山姆會員店的母品牌沃爾瑪（Walmart）超市也下架了新疆商品，線上商城同樣無法搜尋到相關產品。而沃爾瑪中國客服應詢時則表示，未找到新疆商品可能是因為相應門市目前沒有足夠的庫存。

報導表示，時代財經聯繫了沃爾瑪相關負責人，並多次致電沃爾瑪（中國）投資有限公司，詢問關於山姆會員店下架新疆商品的具體原因，但截至發稿，均未獲回覆。

陸媒觀察者網日前也報導，英特爾（Intel）本月要求供應商不使用任何來自新疆地區的勞工、產品或服務。英特爾因此在中國遭到批評。

英特爾昨天則發出聲明強調，要求供應商不使用新疆產品的初衷是表達遵守美國法律，並非表達立場。

美國眾、參兩院本月稍早相繼通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），法案20日送交白宮，總統拜登（Joe Biden）隨即於23日簽署。

根據這部法案，美國未來將全面限制新疆產品進口，僅排除獲美方認證不涉及強迫勞動商品，被視為是美國對中國壓迫維吾爾人究責最重大的一步。（編輯：繆宗翰）1101224