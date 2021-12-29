沃爾瑪中國遭抵制 山姆會員商店出現退卡潮

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（中央社台北29日電）美國零售巨頭沃爾瑪遭控在中國門市全面下架新疆產品後，沃爾瑪中國旗下的山姆會員商店多個門市，近日出現會員辦理退卡的排隊潮，但抵制熱度明顯不若此前被迫退出中國的韓國樂天超市。

沃爾瑪（Walmart）及其旗下的高端會員制門市「山姆會員商店」近日遭中國網友指控已配合美國全面下架新疆產品後，已引發抵制潮。

中國經營報、央視網等官媒這兩天相繼報導稱，沃爾瑪此舉隨即引發中國民眾的憤慨。目前在福建廈門等多地，均出現非常明顯的「山姆會員退卡潮」，大批會員在看到山姆店針對新疆的舉動後，選擇了退出會員、不再購買山姆任何產品。

網路多支影片顯示，多個山姆會員商店門市的退卡櫃台前排起長龍，而結帳櫃台前空空蕩蕩。還有很多會員選擇線上退卡，並秀出截圖表態愛國。

許多網友稱，「中國人可以沒有山姆，但不能沒有新疆」、「山姆有不選擇中國新疆產品的權利，消費者也有選擇不進你山姆超市的權利」、「晶片被美國拿捏的死死的，但整不了晶片還弄不了個超市嗎？」

沃爾瑪中國迄今未提出官方回應，門市服務人員皆以「沒貨了，會再上架」、「貨都是總部發來的，不清楚有沒有下架」避答。但多家陸媒指控，沃爾瑪確實已下架所有的新疆產品，在門市遍尋不著。

華爾街日報27日報導在中國引發的抵制潮，美國沃爾瑪發言人對此也拒絕置評。報導指出，中國是沃爾瑪第二大海外市場，僅次於墨西哥。

在零售競爭激烈的中國市場，其他會員店競爭者趁機對沃爾瑪倒打一耙，紛紛促銷新疆產品。中國盒馬超市今天更宣布，無需付費辦理會員卡，持山姆或Costco會員卡就可到盒馬X會員店體驗。

但截至目前，中國這波抵制沃爾瑪的熱度，明顯不若2017年全面抵制韓國樂天超市。當年在中國擁有112家門市的樂天，隔年被迫全面退出中國市場。

據界面新聞報導，山姆北京石景山店是山姆在中國開設的第二家門市，銷售額全球排名第二。今天在這家門市裡，此前銷售的庫爾勒香梨、新疆棗、阿克蘇蘋果等商品已經被悄悄下架，取而代之的是產自山東的翠玉冰糖梨、產自深圳的灰棗等同類商品。

在山姆北京石景山店入口處的會籍辦理處和收銀台附近的會員服務櫃台前，並未看到前來辦理退卡業務的消費者。會籍辦理處的一名工作人員稱，山姆一直有相應的退卡政策，沒有看到最近有退卡突然增多的現象。

海峽都市報也報導稱，28日中午，福州唯一一家山姆會員店，商場內仍有不少購物的市民。記者在現場觀察了約一小時，發現只有一名市民向工作人員諮詢辦理副卡事宜，未見有人退卡，也沒有出現排隊的情況。

在遭抵制前，山姆會員商店是沃爾瑪在中國的最主要獲利來源，付費會員超過400萬人，且持續規劃開設新門市。（編輯：楊昇儒）1101229