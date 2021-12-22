英特爾禁新疆產品 胡錫進：掏出小本本記下它

（中央社記者翟思嘉台北22日電）美國英特爾公司要求供應鏈不使用來自新疆的產品或服務，對此，中國環球時報前總編胡錫進撰文自承「有些時候我們制不住對方」，只好「讓我們掏出小本本，記下它幹的壞事」。

陸媒報導，英特爾（Intel）近日寫信給供應商表示，將確保英特爾供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、產品或服務。

目前，尚沒有中國官方對此的正式回應，但過去多次在類似事件發言的中國環球時報前總編輯、現任特約評論員胡錫進今天在其微信公眾號撰文批評英特爾「吃飯砸鍋」。

胡錫進說，美國如英特爾這樣做的大公司不多，中國人熟悉的美國公司大多對華盛頓抵制新疆「強迫勞動」產品的要求持消極軟頂態度，而英特爾敢這麼做，是因為它的供應鏈上本來就極少新疆產品。

胡錫進還說，英特爾的CPU在中國當下仍是硬需求，它不太擔心中方報復，或者它覺得討好美國和西方社會比不得罪中國更重要，儘管中國已經連續6年是英特爾全球最大的營收來源，英特爾是「吃飯砸鍋」的典型。

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他不諱言，「美國仍比我們強大，有些時候我們制不住對方，被動，對方會囂張，是必然的。英特爾的猖狂清楚暴露了我方的弱點和弱項」，但他認為，中國人只要實事求是，就不會在對外鬥爭中置氣。

胡錫進說，中美博奕形勢是不斷變化的，中國的地盤和中間地帶都在擴大，美國毫不顧忌耍橫的空間逐漸變小是大趨勢。「我們須跟美國一來一去過招，但無需沉迷於它們，我們要更專注於國內議程。英特爾這樣的企業，讓我們掏出小本本，記下它幹的壞事。中國愈是強大，我們將愈有能力報復它們。」（編輯：繆宗翰）1101222