英國通膨飆破10%經濟瀕衰退 首相候選人財經政見比一比

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國外交大臣特拉斯及前財相蘇納克正在競逐保守黨新黨魁暨新首相。通膨率達2位數、經濟瀕臨衰退之際，生活費危機成唐寧街主人之爭的主要議題，兩人提出的因應之道各有不同。

● 生活成本

法新社報導，英國目前通貨膨脹率10.1%，是40年來最高，且預估到了10月還會衝上13%。美國花旗銀行（Citibank）更警告，在能源成本大增下，英國明年通膨率甚至會飆破18%。

英國政府預定26日宣布新的能源價格上限。一些專家預言，部分英國家庭可能很快將支付一年高達6000英鎊（約新台幣21.4萬元）的天然氣費和電費。

英國約克大學（University of York）的一份研究暗示，到了明年1月，英國一半以上家庭或相當1500萬人無法讓住家保有適當暖氣。

目前聲勢較高的特拉斯（Liz Truss）曾承諾減稅，並且會逆轉國民保險（National Insurance）提高保費措施，這類保費是英國公共衛生服務和福利給付經費來源。

特拉斯目前還提議砍燃料稅，而這部分稅金是用來支付英國轉型至較潔淨能源。她拒絕用政府直接給補助金等「OK繃」方法來解決生活成本危機。

特拉斯的支持者說，她正計劃一旦贏得保守黨內黨魁投票，將在幾週內提出一份緊急預算。

她的對手蘇納克（Rishi Sunak）則相信，減稅對低收入家庭不會有任何效果，因為這類人口的收入都不夠高到要繳稅。對於這類較可能受到物價上漲衝擊的人口，他傾向直接給補助。

擔任過財政大臣的蘇納克稱，在經濟不景氣且物價飆漲時承諾減所得稅是「童話故事」般謊言。反之，他提議對能源費加值營業稅（VAT）及營業房產稅（business rates）減稅。

● 能源

特拉斯與蘇納克都已正式支持英國在2050年底前達到碳中和的企圖心。不過，特拉斯主張以更好方式、在不傷害民眾及企業的情況下達成目標。她贊成對能源業全力投資，包括具爭議性的壓裂技術，只要獲得當地民眾支持。

特拉斯希望更多能源供應來自北海，她也支持英國政府目前對核能和再生能源的投資政策。

● 英國脫歐

英國2016年舉行脫離歐洲聯盟（EU）的公民投票之前，特拉斯反對脫歐；但在公投結果產生後，她轉變立場支持。

如今坦然挺脫歐的特拉斯，甚至帶頭提出法案來凌駕英國與歐盟簽訂的「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland Protocol）部分條文，這份協議事關脫歐後英國北愛爾蘭省的貿易事務。

特拉斯也承諾要把英國法令中的所有歐盟法律拿掉，以利於「大力驅動」英國經濟成長。

然而，對於脫歐後英國長年人力短缺問題，尤其是季節性勞工不足，她和蘇納克都未提出解決方案。

蘇納克多年來都熱烈支持英國脫歐，他也是主張英國設立自由貿易港口來刺激經濟的主要人士之一。

● 金融監管

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特拉斯曾表示，一旦她成為首相，將要求對倫敦金融城（City of London）的監管單位進行改革，主要是整併金融行為監理總署（Financial Conduct Authority）、審慎監理總署（Prudential Regulation Authority）和支付系統監管局（Payment Systems Regulator）。

特拉斯也一再對英國央行英格蘭銀行（Bank of England）回應通膨升溫的做法表達不滿，還提議檢討賦予英銀貨幣政策操作獨立性的1997年法令。英銀總裁貝里（Andrew Bailey）則回覆說，英國的金融信譽正是仰賴英銀相對政府的獨立性。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1110824