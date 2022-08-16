英首相候選人闡明立場 力阻蘇格蘭獨立

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦16日綜合外電報導）角逐英國下任首相大位的特拉斯和蘇納克，今天爭相展現他們使蘇格蘭續留英國的立場，他們承諾，當選後會加強監督蘇格蘭政府的作為，以動搖蘇格蘭再次爭取獨立的行動。

路透社報導，領導蘇格蘭半自治政府的蘇格蘭民族黨（SNP）希望明年舉行第2次獨立公投，而公投結果可能會撕裂英國這個世界第5大經濟體。

由於脫歐以及英國政府處理疫情的表現，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭4地共組英國的紐帶過去6年間已嚴重鬆動。

互爭首相大位的現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）已在保守黨今天舉行黨內唯一競選活動之前，闡明他們的蘇格蘭政策主張。

兩人都主張，加強關注蘇格蘭政府在衛生和教育方面的施政表現。蘇格蘭的吸毒致死人數全歐第一，還有2/3人口肥胖或體重超標。去年一項報告並指出，全英教育體系最脆弱的是蘇格蘭。

特拉斯承諾，當選後將讓蘇格蘭議會議員享有國會特權，以便加強監督蘇格蘭政府的作為；她並說，將爭取與印度簽訂貿易協議，以使印度取消長期以來對蘇格蘭威士忌酒課徵150%關稅的作法。

特拉斯說：「我將確保我的政府盡一切所能，保證民選議員能對地方政府問責。身為一個國家，我們因相互結合而更加強大，英國需要蘇格蘭正如蘇格蘭需要英國。」

然而民調顯示，無論何人當選英國首相，約有1/4蘇格蘭人比較可能支持獨立。

蘇格蘭民族黨表示，無論何人在首相選舉勝出，「蘇格蘭都是輸家」；該黨並抨擊英國政府無法應對數十年來最嚴重的生活費用危機。

人口為550萬的蘇格蘭2014年公投並未通過獨立主張，但現任蘇格蘭政府指出，由於英國已脫歐但多數蘇格蘭人反對，獨立問題必須再次交付公投。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1110816