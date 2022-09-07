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拜登與新英相通話 持續在中國等全球挑戰上合作

2022/9/7 07:16
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（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）美國總統拜登今天與英國新任首相特拉斯通話，雙方表達已準備好進一步深化美英關係，未來將持續在全球挑戰上合作，包括俄烏戰爭、中國挑戰及伊朗核問題等。

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II ）6日任命保守黨新任黨魁特拉斯（Liz Truss）出任首相，她是繼「鐵娘子」佘契爾夫人（Margaret Thatcher）、梅伊（Theresa May）以來，英國史上第3位女性首相。

美國總統拜登（Joe Biden）今天致電特拉斯，對她接任首相表達祝賀之意。根據白宮晚間發布的通話摘要，兩人在電話中重申美英之間的特別關係，雙方皆表達準備好進一步深化美英連結。

在全球議題上，白宮表示，拜登與特拉斯討論美英持續在全球挑戰上合作的重要性，包括支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略、因應中國挑戰、防止伊朗取得核武，以及確保永續及價格合理的能源來源等。

此外，白宮指出，兩人也觸及北愛爾蘭協議（Northern Ireland Protocol）、耶穌受難節協議（Good Friday Agreement）等議題。（編輯：林憬屏）1110907

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