天主教香港教區主教呼籲 北京明確國安法紅線

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（中央社台北13日電）「港區國安法」實施逾2年，天主教香港教區主教周守仁呼籲北京明確港區國安法的「紅線」，讓香港人能夠治癒社會的裂痕並繼續前進。

綜合明報及南華早報今天報導，周守仁近日接受由九龍華仁醫院舊生訪問時，作出上述表示。

香港在2020年6月實施國安法，周守仁表示，國安法的難處在於不知道紅線在哪裡，教育工作者、社工，甚至法律界都面對障礙。專家和執法者可能對法律有不同的理解。

他說，每個人都需要知道界線在哪裡，這樣才知道如何表達自己。

但他強調不要放棄、退縮，「要定，讓自己觀察，坐看雲起時，不必跳崖，不必鳴金收兵。這是辨識的時間，不是行動的時間」。

他呼籲以耐心治癒政治對抗和社會深深不信任所帶來的傷口，並表示香港人必須調整對他人的態度。

「香港現在最大的危機是不同群體只考慮自己的利益」，周守仁說，這可能導致一些人忽視年輕人的挫敗感。

他又指出，自從社會動盪和國安法實施以來，天主教會並沒有「躺平」和無所作為，轄下機構和成員都增加對在囚年輕人的支持。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111113