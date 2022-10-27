全球法治水準連5年下滑 中國第95名香港跌出前20

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（中央社紐約26日綜合外電報導）美國非政府組織「世界正義計畫」最新法治指數顯示，全球法治水準連5年下滑，丹麥、挪威、芬蘭、瑞典與荷蘭包辦前5名，中國在140個國家和地區中排名第95，香港退步到第22。

自2009年起，「世界正義計畫」（World Justice Project）研究人員根據8個因素，諸如保護基本權利、對政府權力的制約等，評估全球各地的法治發展。

今年的法治指數（Rule of Law Index）是根據對超過15.4萬個家庭與3600名法律專家的訪問結果彙整而成。法治該如何定義，一直是專家們辯論的話題，他們的共識是，生活在有強烈法治觀念國家的人，可以依賴受到遵守且確實執行的法律。

德國之聲（DW）報導，在這方面，丹麥、挪威、芬蘭、瑞典與荷蘭堪稱楷模，在2022年法治指數中盤據前5名。德國排名第6，在「開放的政府」（Open Government）類別中未得到最高分。開放的政府指的是在頒布、管理、裁決與執行法律上，過程是無障礙、公平且有效率的。

歐盟國家中，匈牙利在法治指數的得分最低，來到第73名。海地、剛果民主共和國、阿富汗、柬埔寨與委內瑞拉在全球法治指數中為倒數5名，這代表諸如言論自由等基本權利沒有得到充分保護，政府的行為也沒有受到足夠監督。

中國在政府權力制約類別上排名第131名，在保護公民基本權利與自由上排名更低，落在第137名。但整體而言，中國在法治指數的排名偏中後段，在打貪與維持秩序與安全上表現較出色。

香港英文網路媒體「香港自由新聞」（Hong Kong Free Press）報導，香港2022年法治指數下滑3個名次來到第22名，世界正義計畫的資深顧問皮科恩（Ted Piccone）說，實施港區國安法可能是香港排名退步的主因。

根據世界正義計畫，過去一年有約60%的國家法治有所削弱；今年法治指數的全球平均分數連續第5年倒退。台灣迄今未被納入法治指數的調查範圍內。

世界正義計畫執行董事安德森（Elizabeth Andersen）在新聞稿中解釋：「早在疫情爆發前就出現的專制趨勢持續削弱法治。對行政權的制約減弱，對人權的尊重也下降。」

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然而，2022年法治指數發現，全球法治水準倒退程度未如前一年嚴重；當時，為遏阻COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，政府對公眾生活實施影響廣泛的限制措施，限縮行動自由等公民自由。

安德森說：「我們逐漸走出公衛危機，但並未走出治理危機。如今有44億人生活在法治比去年薄弱的國家。」她說，法治是關於公平原則，「整體而言就是問責、平權與正義，較不公的世界無可避免將導致較不穩定的世界」。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111027