黎智英聘英律師辯護國安法案 律政司上訴遭駁回

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（中央社記者張謙香港21日電）香港壹傳媒創辦人黎智英被當局依國安法起訴，他早前申請聘用英國御用大律師為其辯護，獲高等法院批准，律政司不服上訴，但遭上訴庭駁回。

2020年8月，警方以「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪名逮捕黎智英等人，此後黎智英一直被扣押；2021年初，黎智英因違反國安法而在被羈押的情況下再度被香港警方拘捕，罪名是涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「協助罪犯」。

綜合電子媒體今天報導，高等法院上月批准黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen來港為其官司辯護，律政司和大律師公會都表示反對。律政司提出上訴，遭上訴庭裁定敗訴，律政司事後再申請上訴至終審法院。上訴庭今天頒下判辭，拒絕向律政司批出上訴至終審法院的許可，律政司須支付訟費。

對於黎智英聘用英國御用大律師為其辯護，律政司等方面認為，香港正在完善法律體系，其中一點就是檢討及考慮廢除外聘大律師制度，以達至真正的司法獨立，從而發展出一套適合自己實際情況的普通法體系。

本地相關法律條文容許香港以外執業的大律師來港出庭，但慣例上只有英國御用大律師才能來港出庭。

黎智英和3間「蘋果日報」相關公司，被控違反香港國安法一案，將於12月1日開審。（編輯：陳沛冰）1111121