反送中歌曲成香港國歌 Google拒改搜尋結果

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Google不願自搜尋結果中移除香港抗議歌曲「願榮光歸香港」，15日表示已拒絕港府要求。（圖取自Google搜尋網頁google.com）

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（中央社香港15日綜合外電報導）Google公司今天表示，無法操控旗下搜尋引擎的搜尋結果。先前香港政府表示，Google已拒絕港府要求，不願自搜尋結果中移除香港抗議歌曲「願榮光歸香港」。

法新社報導，這個爭議的起因在於，當大家在Google搜尋香港國歌時，「願榮光歸香港」的連結會出現在中國官方國歌「義勇軍進行曲」之前。

在上月兩項國際體育賽事中，代表香港隊的國歌意外播成了「願榮光歸香港」，港府因而要求將這首歌移除在Google搜尋結果外。

Google公司在回應法新社詢問有關港府要求時表示：「Google每天都要處理數十億個關鍵字詞，因此我們建立了排名系統，以自動顯示高品質而有用的相關資訊。」

Google聲明中說：「我們不會人為操控網路自然排名以決定特定網頁的排序。」

香港保安局長鄧炳強12日說，Google已拒絕港府要求，並稱Google所謂搜尋結果由運算決定的解釋是「推脫之詞」，「令人難以置信」。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111215