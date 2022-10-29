旅澳脫口秀演員消遣疫情 中國玻璃心難容霸凌她

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（中央社台北29日電）旅居澳洲的中國脫口秀女演員黃鶴紅遍全球，她近來以疫情和剩女當梗幽默一下，中國小粉紅玻璃心又再度碎滿地，抨擊黃鶴辱華並網路霸凌她。黃鶴的遭遇凸顯中國人開不起玩笑的刻板印象。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，黃鶴憑藉澳洲第7頻道（Seven Network）的節目「澳洲達人秀」（Australia's got talent）紅遍全球，她的影音在推特（Twitter）和YouTube的點閱超過800萬次。

喜歡黃鶴的粉絲稱讚她的幽默毫不做作，讚賞她是最好笑的亞裔脫口秀演員，但中國人的眼裡卻視黃鶴的表演如自我羞辱和辱華。

只因黃鶴近4分鐘脫口秀的表演裡，她以剩女和中國疫情鋪「文化偏見梗」開玩笑：「我對COVID感到抱歉。但是這真的不是我幹的，我一直待在澳洲。」

她說：「疫情開始後，大街上有人對我大喊：『滾回中國去。』我喊回去：『現在沒航班了。』」

黃鶴表示，她之所以選擇這個梗說說笑笑，就是發覺沒有人用英語為華人說話，「如果你受到委屈，不要默不作聲，受到委屈就叫啊」。

另個爭議的笑點是黃鶴調侃中國單身女性遭受的社會偏見。超過30歲以上的單身女性在中國被稱之為「剩女」，輿論普遍認為，剩帶有歧視性，相似剩飯和剩菜，形容沒有價值的主體。

黃鶴說：「我其實挺喜歡剩菜剩飯，得了吧，誰不喜歡從中餐廳打包剩菜剩飯呢？美味又便宜。我的Tinder（社交軟體）簡介就這麼寫的，中國剩女，很可口，把我帶回家享用吧。」

澳廣的報導說，中國微博網友強烈排斥並批評黃鶴的表演辱華，關鍵在於黃鶴就疫情道歉，這違背中國政府的政治宣傳，也就是極力撇清疫情非起源於武漢的華南海鮮市場。

而黃鶴提到剩女，則被視為披露中國社會對亞裔女性與外國人戀愛結婚的偏見，因為在中國社會，較為保守的民眾認為這些女性崇洋媚外。

皇家墨爾本理工大學教授于海清（Haiqing Yu）分析，黃鶴遭到網路霸凌與中國正在崛起的民族主義有關，因「這種民族主義越來越具有對抗性和仇外性」。

黃鶴說，若干中國網民喜歡當真，無法直視事實也不懂幽默。她對「中國人開不起玩笑」這個刻板印象曾有顧慮，並說：「我以前還有點顧慮，…那現在都已經這樣子了，我就火力全開吧，不會有所保留所顧忌了。」

澳洲國立大學博士生候選人張舒妤（Shuyu Zhang）分析，脫口秀裡的自嘲其實是非常正常的幽默方式，但是中國文化裡相對應的自嘲很容易淪為自輕自賤。

黃鶴表示：「我想給觀眾展示的是，我們是很能自嘲的，我職業就是脫口秀演員啊，我的目標是讓大家笑啊，我之所以這樣子說是創作需要，大家太上綱上線了。」

報導說，在中國，脫口秀這行也曾經盛極一時，隨著「吐槽大會」和「脫口秀大會」大受歡迎，這種西方已近200年歷史的喜劇表演，漸漸滲入普通中國人的生活。

這種戲劇形式類似於中國的單口相聲，王建國、程璐和周奇墨等在地下表演場所混跡10餘年後，成為網絡文化中被年輕人追捧的對象。

不過大獲成功的背後，隨之而來的也有風險，因中國文化審查不斷加劇，若干脫口秀演員帶有諷刺性或刻薄意味的幽默段子，屢屢掀起網路霸凌。

像是楊笠兩年前因在舞台上說：「為什麼男人看起來那麼普通，而他又可以那麼自信？」遭到網友鋪天蓋地的撻伐，而政府的管控也成為這行發展遭遇瓶頸的關鍵之一。

2020年9月，中國文旅部發布通知，以加強脫口秀、相聲以及先鋒話劇、實驗話劇等語言類節目內容審核和現場監管。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111029