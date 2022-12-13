港特首：將繼續要求谷歌展示正確中國國歌資訊

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（中央社記者張謙香港13日電）香港行政長官李家超今天表示，政府將會繼續要求搜尋器谷歌（Google）移除不正確的中國國歌資訊，並強調播放正確國歌和展示正確國歌歌資訊是大是大非和道德問題。

李家超早上向媒體說，他已要求有關部門跟進事件。

他強調，國歌代表國家的尊嚴，確保國歌正確播放是對國家和人民的尊重。任何機構都必須認真處理國歌資訊。

他表示，谷歌在技術上是可以移除不正確的資料，比如移除兒童色情內容，以及為了廣告而改動搜尋結果的順序。

保安局局長鄧炳強昨天表示，在谷歌找尋「香港國歌」時，排列首位的都是與「反送中」運動有關的歌曲「願榮光歸香港」，當局曾要求對方刪除，並把正確的中國國歌資訊置於最前，但遭拒絕。

他說，谷歌拒絕更改的理由是，相關歌曲排列首位，是由電腦自行推算出來。

但他指出，最近歐洲法院裁定，谷歌需要刪除搜尋器上一些不正確資訊，而谷歌也做了；他因此質疑谷歌是「雙重標準」，並強調當局會繼續要求谷歌糾正。（編輯：陳沛冰）1111213