港媒：特首李家超21日到北京述職

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（中央社記者張謙香港19日電）據報導，香港行政長官（特首）李家超將於21日到北京述職；在他述職前，港人關注的議題包括，中國全國人大是否就香港國安法釋法，香港是否全面復常並與中國恢復正常通關。

本地多家媒體今天引述消息指出，這是李家超今年7月上任首次前往北京述職；前特首林鄭月娥曾於去年12月20至23日前往北京述職，李家超述職的時間與此吻合。

李家超今年5月當選特首後也曾前往北京，期間獲中國國家主席習近平和國務院總理李克強接見。

2019年香港爆發「反送中」運動時，李家超仍是保安局局長，期間他全力支持政府執法，獲得北京中央高度信任。運動結束後，他晉升為政務司司長，其後更獲支持當選特首。

李家超出任特首後，一再強調繼續執行維護國家安全，但近年來他真正要處理的問題包括住房、人才流失、防疫，以及如何促進經濟復甦。

在防疫事宜上，當前港人最感關注的是政府何時解除防疫限制，讓香港社會全面復常，以及香港與大陸何時可以恢復正常通關。

此外，壹傳媒集團創辦人黎智英此前就其國安法官司聘請英國御用大律師來港為其辯護，港府已就此向北京中央提出釋法請求，但目前仍未確定中國全國人大常委會會否就此釋法，這也是港人關注的焦點。（編輯：曹宇帆）1111219