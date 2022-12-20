港特首：繼續要求Google下架錯誤國歌訊息

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（中央社記者張謙香港13日電）香港行政長官（特首）李家超今天強調，國歌代表一個國家和民族的尊嚴，港府將會繼續要求搜尋引擎谷歌（Google）移除涉及中國國歌的錯誤訊息。

李家超早上會晤媒體時，作了以上表示，並指涉及國歌的錯誤是嚴重問題，並非一般簡單資訊的錯誤。

他說，港府將繼續聯絡谷歌，要求對方修改涉及香港的中國國歌的錯誤，並相信對方可以做到，只是做不做而已。

他強調，在香港，任何錯播中國國歌已可能觸犯法令，也具侮辱性，因此構成罪行，而谷歌公司本身的政策也包括移除錯誤訊息，因此，作出有關修改，符合谷歌公司的政策。

李家超說，希望與谷歌取得合作，移除有關香港的中國國歌的錯誤訊息，也期望谷歌嚴肅處理此事。

國際比賽向香港運動員頒獎時，播放的是中國國歌「義勇軍進行曲」，但過去兩個月來，多次出現主辦方錯播香港「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」，而非中國國歌，這引起港方極大不滿。

而在谷歌查找「香港國歌」時，排列首位的也是「願榮光歸香港」，並非中國國歌。

港府已曾要求谷歌移除上述錯誤資訊，把正確的中國國歌搜尋排榜置頂，但遭谷歌拒絕；谷歌拒絕更改的理由是，相關歌曲排列首位，是由電腦自行推算出來。（編輯：曹宇帆）1111220