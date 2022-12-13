香港再放寬防疫措施 入境者可進餐廳

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（中央社記者張謙香港13日電）香港當局對本地居民及海外入境人士的防疫限制再度鬆綁，取消居民進出餐廳需掃描檢疫軟件「安心出行」的規定，海外入境者抵港後，可以即時進入餐廳等場所。

行政長官李家超早上向媒體公布，市民明天起不用掃描「安心出行」，黃碼也會取消。

但他說，部分場所會保留出示接種疫苗通行證規定。

基於預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的考量，當局實施較嚴格的社交距離和檢疫措施，包括推出軟件「安心出行」；「安心出行」用手機下載，呈現的顏色分為藍碼、黃碼和紅碼；藍碼者掃描後即可進入餐廳等，黃碼有局限，需要過了監測期並獲得藍碼後才能進入。

紅碼為確診者，禁止進入任何場所。

目前香港當局對海外及台灣入境者採取0+3檢疫安排，即進入香港後不必隔離，只有3天監測期，期間他們的手機上會安裝「安心出行」並呈現黃碼，待監測期結束後會轉為藍碼，屆時才可以進入餐廳。

在當局取消掃描「安心出行」後，對於本地市民而言，他們可自由進出餐廳，不必再掃描「安心出行」，而政府也無法追蹤他們到過甚麼地方，省卻一道防疫枷鎖。

對於海外及台灣抵港人士而言，明天起，只要入境時證實沒有確診，便會獲發藍碼，可自由活動，即入境後既不用隔離，也可以即時上餐館，不必等待監測期結束。

此外，「安心出行」同時可顯示手機本人是否已經接種疫苗，按照上述新規定，部分場所仍會保留這方面的要求。（編輯：曹宇帆）1111213