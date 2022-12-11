香港廣東物流放寬限制 12日起跨境點對點提貨

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（中央社台北11日電）雖然中國大陸和香港之間尚未恢復正常通關，但物流先進一步通暢。深圳方面晚間發布，明天起，粵港跨境貨車運輸調整為「點對點」運輸模式，更為便利省時。

微信公眾號「深圳口岸發布」今晚發布通告：為統籌做好疫情防控和經濟社會發展，保障供港生活物資，產業鏈供應鏈安全穩定，經粵港兩地政府溝通，對粵港跨境貨車管理模式進行優化調整。自12日零時起，粵港跨境貨車運輸調整為「點對點」運輸模式。

中新社報導，在此之前，粵港跨境貨車運輸需到口岸集中接駁點進行車輛交接，運輸模式調整為「點對點」後，減少了中間「擺渡」環節，跨境司機可直接駕駛貨車到作業點，如園區堆場、企業倉庫等運輸貨物。

通告提到，跨境司機每次入境前須先預約申報。原則上當天入境、當天返港。如確有需要在廣東省過夜住宿的，入境前須在系統申報指定住宿點。

此外，跨境司機要憑核酸快檢和抗原檢測的陰性結果前往廣東。陽性跨境司機自確診之日起8天內不得入境；跨境司機入境後粵康碼賦黃碼、全程閉環管理，須配戴N95/KN95醫用口罩。

中國在本月7日公布優化防疫新10條措施後，香港社會關注陸港何時恢復免隔離通關。香港行政長官李家超今天出席活動時表示，港府已即時與深圳及廣東省官員商討通關事宜，2023年有可能落實中港全面通關。

目前香港人前往中國需經過5天集中隔離及3天居家醫學監測，期間賦碼管理，不得外出。港人經深圳灣口岸入境深圳，要先在深圳健康驛站預約系統預約隔離酒店及通關名額，每天只有2000個名額，不足港人需求。（編輯：張淑伶）1111211