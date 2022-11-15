球賽為何錯播反送中歌曲 韓港雙方說法有出入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

亞洲7人橄欖球賽13日由南韓對戰香港，在賽前播放中國國歌環節時，卻響起與反送中示威活動相關的歌曲。韓媒披露稱香港隊賽前未依規定提供國歌檔案，導致播錯。（圖取自AsiaRugbyLive YouTube頻道網頁youtube.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港15日綜合外電報導）亞洲7人橄欖球賽系列賽第2站13日在仁川的韓國對香港之戰，主辦單位錯將與反送中相關的歌曲當成中國國歌播放。有韓媒披露稱香港隊賽前未依規定提供國歌檔案，導致播錯。

「韓國時報」（The Korea Times）引述主辦單位韓國橄欖球總會的公關代表指出，在球賽中誤播2019年反送中歌曲「願榮光歸香港」單純是「主辦單位所犯的錯誤」，韓國橄欖球總會當下即刻在場內坦承錯誤，並向中國和香港隊正式道歉。

但報導引述這名公關代表的說法，稱「我們（主辦單位）要各參賽國提交國歌供播放，卻沒拿到（代表香港）那首」。

主辦單位工作人員隨後上網搜尋「香港國歌」（the Hong Kong national anthem），然後下載位列搜尋結果首位的檔案，並儲存在命名為「香港」的文件夾中。

之後韓國橄欖球總會接獲亞洲橄欖球總會通知，稱賽事應播放「中國國歌」而非「香港國歌」，但主辦單位仍「未刪除先前下載儲存的錯誤版本」，並將檔案傳給負責賽事廣播的部門，最終導致香港隊贏得比賽後，主辦方在頒獎典禮上播錯國歌。

然而根據港府14日凌晨發布的聲明指出，亞洲橄欖球總會「確認過香港代表隊教練向韓方提交的國歌音檔正確無誤」，以致到底哪個環節出錯出現羅生門。

亞洲橄欖球總會在昨晚發布聲明，稱主辦單位就播放錯誤道歉，並已透過後製手法，在所有平台的比賽影片中用中國國歌「義勇軍進行曲」覆蓋播錯的歌曲。（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1111115

▲1名攝影記者在推特上分享錯播片段，並稱在官方剪輯過後的影片約2分36秒處，仍可聽見「願榮光歸香港」歌曲片段。