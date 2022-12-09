傳港警要求刪違反國安法短片 Google不回應

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（中央社記者張謙香港9日電）據報導，香港警方去年曾要求影片分享平台YouTube刪除7部涉嫌違反香港國安法的短片，但母公司Google不回應。

香港運動代表隊近月參加國際比賽，多次出現主辦方錯播中國國歌引發關注，而此前報導指出，在搜尋Google查找「香港國歌」，排列首位是香港「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」。

香港網媒01今天報導，據Google每年公布的資訊公開報告，去年下半年，港府曾提出82項移除要求，Google配合移除當中的近3成，但有超過6成沒有採取行動，其中包括警隊根據香港國安法要求移除7部涉嫌違法的YouTube影片。

報導表示，香港警方的要求未被理會。Google則解釋，未依照要求移除內容的原因很多，可能與資料不夠明確、不確定移除內容等。

報導引述行政會議成員、資深大律師湯家驊說，根據香港國安法第43條實施細則，港府可要求社交平台移除危害國家安全的訊息，但能否「繩之於法」，取決於平台是否在司法領域之內。

他說，如果相關平台設在海外，港府可向法院申請強制移除令，但他對Google是否遵從不感樂觀。

對於有意見認為可「封網」，湯家驊說，「禁網對Google同香港人都無益處」，長遠有待港府與Google自行磋商處理。

香港國安法第43條規定，警方在偵辦危害國安犯罪案件時，可要求發布人士或服務商移除信息或者提供協助。

香港運動代表隊近月參加國際比賽，多次出現主辦方錯播中國國歌，此前有報導指出，在Google搜尋網查找「香港國歌」時，排列首位的竟是香港「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」。（編輯：曹宇帆）1111209