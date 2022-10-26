更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗
政治

烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

聽奧保齡球 謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金
運動

聽奧保齡球 謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

黎智英欺詐罪成立 美參議員控中共羅織罪名抹黑

2022/10/26 06:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英因違反蘋果大樓租用契約，被裁定兩項欺詐罪成立。16名美國跨黨派參議員今天發布聯合聲明，指控中共羅織罪名抹黑黎智英。

壹傳媒先前長期租用官方資助科技園公司工業用地作為總部大樓之用，當局懷疑壹傳媒沒有遵守租用契約，把部分空間轉租給第三者─力高顧問有限公司，因此起訴黎智英和壹傳媒行政總監黃偉強。

香港區域法院25日裁定黎智英兩項欺詐罪成立，黃偉強一項欺詐罪成立。

美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）今天率領15名跨黨派參議員，發布聯合聲明譴責法院判決。

連署成員包括民主黨籍的美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China）共同主席默克利（Jeff Merkley）、長期抗中的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio），及7月訪台的共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）

聲明指出，黎智英為新聞自由和民主大力發聲，他正直、有骨氣、有信仰，是位愛家的丈夫及父親，也是位勤奮的企業家。

他們指控：「中共利用虛假詐欺罪名抹黑黎智英，試圖合理化12月涉及國安法的假審判。」

除了上述欺詐案，黎智英還被當局起訴違反香港國安法的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等，案件仍在審訊中，黎智英也因此一直被收押候審，不准保釋；根據香港01報導，該案預計12月開審。

聲明強調，美國沒有忘記港人、黎智英及香港諸多政治犯的困境，國際社會將密切關注黎智英案件及未來涉及國安法的審判。（編輯：陳政一）1111026

黎智英
黎智英違反蘋果大樓租用契約 欺詐罪名成立 台蘋個資處理方式 文化部要求落實處理程序
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族