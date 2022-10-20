李家超承認離港人數近年增 原因各自不同

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（中央社記者張謙香港20日電）香港行政長官（特首）李家超今天承認，近年離開香港的人數有所增加，但原因各不相同；他強調不要忘記香港本身有很多吸引力，最重要的是做好及強化自身優勢。

官方香港電台 報導 李家超 李家超小檔案 1957年生

香港特區行政長官當選人

學歷：九龍華仁書院畢

經歷：

1977 港警見習督察

1997 總警司

2010 警務處副處長

2017 保安局長

2021 政務司長（香港首位警察出身政務司長） 看更多 關閉 今早出席電台節目時，作了以上表示。

他不認同離開香港的人都是因為感到不幸福，也有可能是因為學業、親人團聚以至個人發展空間等；他認為每人離開香港的故事都不一樣，而歷來港人也習慣「出出入入」。

2019年香港爆發「反送中」運動，其後港府訂定國安法，又修改了選舉制度，落實「愛國者治港」原則，這明顯導致香港出現歷來較大規模的移民潮，離開香港的人大都表示，香港失去了原有的自由。

李家超昨天發表施政報告，當中提及香港過去兩年流失14萬勞動人口；有報導說，這些流失的勞動人口一半以上屬高學歷人才。（編輯：周慧盈）1111020