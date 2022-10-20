香港特首：基本法23條立法須可處理極端情況

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（中央社記者張謙香港20日電）香港行政長官（特首）李家超今天說，基本法23條的立法須考慮到可處理最極端情況；保安局局長鄧炳強則說，相關立法，要研究美國前國家安全顧問波頓有關「推翻別人政權」的言論。

李家超昨天發表施政報告，重申政府將會就基本法23條進行立法，但沒有提出具體時間表。

他今早出席立法會施政報告答問會時，被議員質問為何23條立法沒有具體制訂時間表。他回應說，不希望做完的工作需要補救，希望訂立一條有效的法律，可處理到最極端的情況。

他說，國家安全是對敵情況，是另一種戰爭，只是採用另一種手法而已，例如「顏色革命」；港方需要認真對待這種手法，23條立法就要具備防範作用，令相關行動「來都不敢來」。

另外，鄧炳強下午在記者會上被問到相關問題時說，23條立法與其他有實際時限的工作指標不同，立法必須精準，能夠應對挑戰。

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根據無線電視台的報導，他說，「美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）曾說他的職責就是負責計劃推翻別人政權的事情。我們必須詳細研究，究竟甚麼我們應該學習，有甚麼要避免。我們的目標是盡快做，盡快本身已經是一個指標。」

網上資料顯示，今年7月中，波頓在電視上罕見地承認，他曾協助策畫其他國家發動的政變，但未能成功。至於波頓有沒有說過鄧炳強所引用的話，則無從查證。（編輯：張淑伶）1111020