港媒稱陳同佳願赴台投案 陸委會：公權力先溝通

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（中央社記者呂佳蓉台北21日電）港媒今報導，在台涉嫌殺害女友的陳同佳在港已出獄3年至今居於深山，但仍願意赴台投案自首。陸委會今重申，該案須由台港就公權力行使進行溝通，才有陳來台入境的問題。

觸發香港反送中運動的陳同佳，2018年初涉嫌在台灣殺害港籍女友潘曉穎，後逃回香港被港警以洗黑錢罪為名逮捕。2019年10月，陳同佳在港服完洗黑錢罪出獄，但對於他在台涉嫌殺害一案，台港至今難有共識處理。

港媒星島日報今天報導，協助陳同佳的立法會議員、牧師管浩鳴表示，一個多星期前曾與陳同佳通電話，對方表現平靜。

管浩鳴表示，陳同佳赴台自首意願沒變，但也知道以當前兩岸政治形勢，短期內難以成行，加上疫情問題，台灣並未通關，商談都有困難。

管浩鳴說，他會與港府持續溝通，循不同途徑跟進其赴台自首事宜。

陸委會今針對此回應，陳同佳為殺人嫌犯且犯案後即潛逃回港。有關該案，並非單純移送或批出簽證問題，須由台港雙方就管轄權及相關公權力行使進行溝通，才有陳嫌來台入境問題。

現為香港特首的李家超，在今年4月參選時曾表示，要處理事件非常簡單，「台灣當局」應立即接受陳同佳自首。（編輯：陳沛冰）1111021