香港中小學設國安教育小組 官校辦中式步操比賽

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（中央社台北22日電）香港2019年「反送中」運動後，港府全方位加強學校的國家安全教育。據香港教育局文件，所有中小學已設立有關維護國家安全及教育的工作小組，官校更將舉辦中式步操訓練及比賽。

據香港教育局向立法會提交的最新一份文件，介紹教育局支援學校及教師貫徹落實國民及國家安全教育的工作，當中指出，「維護國家主權、安全和發展利益，是香港特別行政區的憲制責任，亦是所有香港居民（包括學校教職員和學生）的共同義務。」

教育局表示，所有中小學均已設立工作小組或委任專責人員統籌和協調與維護國家安全及國家安全教育相關的工作，該局已探訪約1660所學校，約佔99%提供本地課程的中小學及73%的幼稚園，了解學校落實國民及國安教育的情況。

教育局又表示，由香港政府開辦的官立學校需以身作責，率先在2022至23學年推出一系列以「心繫家國」為主題的活動，培養學生的國家觀念、國民身份認同和民族情懷。

當中包括舉辦中式步操訓練及比賽，透過認識中式步操和升國旗儀式的步驟及禮儀，加強學生對國家象徵的認識。其他活動包括學校需定期及在重要日子安排升掛國旗及奏唱國歌。

香港行政展官李家超19日發表的施政報告中，也強調要加強國民教育，包括推動學校持續檢視小學及初中課程，增添國史、國家地理等學習元素，以及推行「優化學校發展與問責架構」，提高公帑資助學校人員對教育質素的問責精神，落實以全校參與模式完善國民教育。

香港自「反送中」運動後出現新一波移民潮，除了整體政治環境外，不少人因為香港教育制度，寧願帶子女到其他地方生活。

香港明報今年7月報導，據教育局最新統計，截至2021年9月，一年內香港失流了約2萬5400名中小學生。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111022