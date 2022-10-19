港府將成立特首政策組 協助制訂政策

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（中央社記者張謙香港19日電）香港行政長官（特首）李家超今天在立法會發表首份施政報告，提到為提升治理水平和完善治理體系，他將會成立「特首政策組」，協助制訂前瞻性政策。

李家超早上在立法會發表報告，在完善治理體系部分，提出了兩個方案，一是成立「香港投資管理有限公司」，二是成立「特首政策組」。

他說，已指示財政司成立全新的「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展，整合近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」等，匯聚資源，由政府主導投資策略產業，吸引和協助更多企業在港發展。

此外，他會在今年內成立「特首政策組」，提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力。

他說，「特首政策組」要從大局觀和國際觀出發，掌握本地民情，更要深入研究和分析大陸政策和發展及國際形勢，向他匯報，同時建立恆常內部研討機制，協助政府制訂前瞻的政策。

在港英政府年代，當局已成立中央政策組，主要工作是研究民情，向當局提供制訂政策的意見。香港回歸後，這個小組繼續運作，直到2018年解散。

2019年「反送中」運動爆發後，社會上開始有人建議重組中央政策組，以便特首可以掌握民情。（編輯：唐佩君）1111019