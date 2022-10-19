港施政報告只搶人才沒挽留人才 學者：令人失望

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳沛冰台北19日電）香港行政長官李家超發表首份施政報告，學者分析，報告避開具爭議性政治議題，相信李是想先累積政治本錢，而他只提出搶外來人才卻沒有提挽留香港人才，中產及專業人士會失望。

李家超今天花了約2小時45分宣讀其任內首份施政報告，其中一個重點是搶人才。

李家超承認過去2年香港流失約14萬勞動人口，並提出多項吸納外來人才措施，包括推出「高端人才通行證計畫」等。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強接受中央社電訪時表示，雖然李家超承認香港有人才荒，但整份施政報告沒有分析為何香港出現移民潮及人才荒，更沒有提出如何挽留人才，反而只顧搶外來人才，是很諷刺。

他說，現時流失的大部份是中產及專業人士，很多傳統名校也流失資優生，而政府不是先「止血」而只顧「輸血」，相信中產及專業人士很失望。

蔡子強表示，政府搶人才的主要目標相信是來自中國大陸，但很多中國大陸人才可能只視香港為「跳板」，令他們更容易轉到海外發展，目前難以評價搶人才措施的成效。

他又指，這次施政報告整體上是避開具爭議性的政治議題，如沒有提到政制改革，也沒有提到負責地方行政的區議會會否有所改變，因為現屆區議會任期將於2023年年底完結，之前需進行選舉。關於基本法23條只提及會推進立法準備工作。

蔡子強相信，李家超是想避開具爭議性的政治議題，減少社會的政治爭駁，先為自己累積政治資本。

施政報告同時強調要融入國家發展大局，包括成立「融入國家發展大局督導組」，就香港對接國家「十四五」規劃和大灣區建設制訂策略方案，進一步制訂打通大灣區人流、物流、資金流、訊息流的工作計畫等。施政報告出現「大灣區」字眼共48次。

對此蔡子強表示，由2012年梁振英擔任行政長官開始，到上任行政長官林鄭月娥及現在李家超，都避不開香港要與國家融合及維護國家安全，這已成為香港施政的大氣候。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受中央社電訪時表示，施政報告中的搶人才措施，例如合資格外來人才成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付的額外印花稅等，即需要居港滿7年才獲退稅，吸引力不大。

他直言，如果香港在國際層面上多負面新聞，會令高端人才考慮來港時有疑慮，如2019年逃犯修訂條例草案顯示政府管治質素問題，難免令人才對港府的信心打折扣。（編輯：張淑伶）1111019