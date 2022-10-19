反送中後勞動人口流失 香港提招攬海外人才計畫

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（中央社記者張謙香港19日電）香港行政長官李家超今天在施政報告提出招攬人才計畫，以彌補「反送中」運動之後流失的14萬勞動人口。

李家超在立法會發表報告指出，過去兩年，本地勞動人口流失約14萬人，政府除了要積極培養和留住本地人才外，也會更進取地吸納外來人才。

他說，當局會推出「高端人才通行證計畫」，為期兩年；合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元（新台幣1019萬元）或以上的人，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人。

這兩類人士可獲發為期兩年的通行證來港發展，不設人數限額；未符工作經驗要求、但最近5年內畢業於百強大學的畢業生也可獲發通行證，每年上限1萬人。

李家超公布的其他吸納人才計畫包括：

一、放寬「一般就業政策」和「輸入內地（大陸）人才計畫」，比如僱主引入的人才屬於官方「人才清單」列出的人才短缺專業，或招聘的職位年薪達到200萬元（新台幣815萬元）或以上，無須證明本地招聘困難，可直接提出申請。

政府會盡快更新「人才清單」，以反映各專業的最新短缺情況，目標在明年第一季完成。

二、港府會放寬非本地畢業生留港或回港就業安排，將停留期限由1年延長至兩年，以方便留港或來港工作。

三、優化「科技人才入境計畫」，撤銷科技公司在計畫下輸入外來人才時必須增聘本地僱員的規定，以加快輸入人才的步伐。

四、延長工作簽證年限，在現有和新增的輸入人才計畫下的人才，到港獲聘後可獲發最長3年的工作簽證。

五、合資格外來人才在港購房並住滿7年及成為香港永久性居民後，政府會退還其當初購房時繳付的印花稅（政府稅收一種）。（編輯：周慧盈）1111019